Григоренко о Маккинноне: «Он мог подойти и начать пихать: «Ты че, урод, не можешь отдать, принять, бросить?» А играть с ним было легко – подсунул шайбу, и все, он побежал»

Михаил Григоренко рассказал об игре с Нэтаном Маккинноном.

Российский форвард выступал за «Колорадо» в сезоне-2015/16 и 2016/17.

– Маккиннон – токсичный товарищ?

– Ну, я бы сказал, что да. Мне кажется, он нормальный парень. За пределами [льда] мы с ним особо не общались. Я думаю, просто его эмоции иногда зашкаливали. Он не мог с ними совладать во время игр и так далее.

Вот ему было 20 лет, он начинал ругаться, кричать на тренеров, на партнеров, на защитников. То есть он вообще с ума сходил. Как я понимаю, сейчас он эти эмоции в более правильное русло направил.

Обычно, когда кто-то там ошибается на льду, это нормально – подойти, партнеру объяснить, что так-то делать нельзя. Но у него это было в такой форме… Он подходил и начинал просто пихать откровенно: «Ты че, урод, не можешь отдать, принять, бросить?» Меня поставили из четвертого звена, я сижу и думаю: «Что вообще?..» Не хотелось даже с ним после этого играть.

Причем это, наверное, вообще лучший партнер за мою карьеру, с которым просто настолько легко было играть. Просто ему шайбу подсунул – и все, он побежал.

– А он потом не подходил: «Бро, я погорячился»?

– Нет. Поэтому мне непонятно вот это было, что он не подходил, не извинялся после таких вот ситуаций. Но игрок он безумно талантливый, – сказал экс-игрок «Колорадо» Михаил Григоренко в интервью ютуб-каналу «Беттмэн позвонит».