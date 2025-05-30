Экс-форвард «Амура» Шевченко перейдет в «Торпедо» («СЭ»)
Дмитрий Шевченко продолжит карьеру в «Торпедо».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Дмитрий Шевченко ранее выступал за «Амур», но по ходу прошедшего сезона клуб расторг соглашение с хоккеистом.
В минувшем сезоне нападающий набрал 5 (1+4) очков в 29 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В сезоне-2023/24 он отметился 33 (16+17) баллами в 66 играх за дальневосточный клуб.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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