Экс-форвард «Амура» Шевченко перейдет в «Торпедо» («СЭ»)

Дмитрий Шевченко продолжит карьеру в «Торпедо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Шевченко ранее выступал за «Амур », но по ходу прошедшего сезона клуб расторг соглашение с хоккеистом.

В минувшем сезоне нападающий набрал 5 (1+4) очков в 29 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В сезоне-2023/24 он отметился 33 (16+17) баллами в 66 играх за дальневосточный клуб.