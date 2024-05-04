Дебур, имеющий 7:0 в седьмых матчах, о 3-3 с «Вегасом»: «Нет ничего лучше, чем 7-й матч. Участвовать в них мечтаешь с детства – я в восторге»

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Питер Дебур Вегас Хоккей

Питер Дебур высказался о предстоящем седьмом матче в серии против «Вегаса».

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Даллас» уступил на выезде «Голден Найтс» со счетом 0:2 (3-3). Решающий матч пройдет на домашней арене «Старз».

Главный тренер команды из Техаса еще ни разу в карьере не проигрывал в седьмых матчах. Его победная серия составляет семь игр.

«Нет ничего лучше, чем седьмая игра. Это то, о чем ты мечтаешь с детства – играть, а затем тренировать в них. Так что да, я просто в восторге.

Очень рад за команду и за наших болельщиков в Далласе», – сказал Питер Дебур

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