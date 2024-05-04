Хилл после 1:0 с «Далласом»: «Я всегда уверен в себе – психология важнее всего остального»

Эдин Хилл прокомментировал сухую победу над «Далласом» в матче Кубка Стэнли.

В игре первого раунда плей-офф «Вегас» оказался сильнее «Старз» со счетом 2:0 (3-3 в серии).

27-летний Хилл отразил все 23 броска по воротам и стал второй звездой матча. Для него эта игра стала второй в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В первых четырех матчах серии основным голкипером был Логан Томпсон.

«Я всегда уверен в себе. Был небольшой отрезок, когда я испытывал трудности и пропускал голы, которые не должен был пропускать, но на тренировках я никогда не терял уверенности. Психология важна больше, чем что-либо другое.

Когда меня назначили стартовым вратарем в пятой игре («Вегас» потерпел в ней поражение со счетом 2:3 – Sports), я просто вышел, постарался быть позитивным и провести хорошую игру. Мне показалось, что я сыграл достойно, хотя пару моментов я мог бы исправить.

Сегодня я чувствовал, что игра складывалась немного лучше, но это командная работа», – сказал вратарь «Вегаса» Эдин Хилл.