Фетисов о Федорове и ЦСКА: «Он сделал великое дело, выиграв два Кубка Гагарина подряд, а потом оказался крайним. Мне его жалко»

Вячеслав Фетисов высказался об отставке Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

– Есть расхожее выражение – тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным. Это тот самый случай. Я играл в команде, которая выиграла титул два раза подряд. С тех пор, по‑моему ни один клуб не выигрывал больше, чем два раза. Работа тренера – очень тонкий процесс, который в том числе связан с риском быть уволенным.

Мне жалко . Он сделал великое дело, выиграв два Кубка Гагарина подряд, а потом оказался крайним в этой истории. Он мой друг. Я смотрел и переживал за него.

Изначально я предлагал его на должность главного тренера сборной России на Олимпиаду. Я играл с ним, знаю его с тех пор, когда он был 17‑летним пацаном. Федоров – самый сбалансированный хоккеист всех времен и народов. Он очень вдумчивый, знает игру, как никто другой.

Я считаю, что в той ситуации, когда нам нужен был тренер, который поймет игроков НХЛ, Сергей был лучшим вариантом. Но тренерская работа в сборной – одна история, а когда ты работаешь в клубе, то можешь воплотить многие свои идеи. Мне кажется, Федоров потенциально очень сильный тренер. Жалко, что так произошло.

– Сменивший его потянет?

– Я не знаю, что там происходит. Он такой, карьерный тренер. Надеюсь, что у него получится повторить успех, – сказал двукратный олимпийский чемпион.