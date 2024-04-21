Фетисов о Федорове и ЦСКА: «Он сделал великое дело, выиграв два Кубка Гагарина подряд, а потом оказался крайним. Мне его жалко»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею с шайбой Илья Воробьев Вячеслав Фетисов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об отставке Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

– Есть расхожее выражение – тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным. Это тот самый случай. Я играл в команде, которая выиграла титул два раза подряд. С тех пор, по‑моему ни один клуб не выигрывал больше, чем два раза. Работа тренера – очень тонкий процесс, который в том числе связан с риском быть уволенным.

Мне жалко Федорова. Он сделал великое дело, выиграв два Кубка Гагарина подряд, а потом оказался крайним в этой истории. Он мой друг. Я смотрел и переживал за него.

Изначально я предлагал его на должность главного тренера сборной России на Олимпиаду. Я играл с ним, знаю его с тех пор, когда он был 17‑летним пацаном. Федоров – самый сбалансированный хоккеист всех времен и народов. Он очень вдумчивый, знает игру, как никто другой.

Я считаю, что в той ситуации, когда нам нужен был тренер, который поймет игроков НХЛ, Сергей был лучшим вариантом. Но тренерская работа в сборной – одна история, а когда ты работаешь в клубе, то можешь воплотить многие свои идеи. Мне кажется, Федоров потенциально очень сильный тренер. Жалко, что так произошло.

– Сменивший его Илья Воробьев потянет?

– Я не знаю, что там происходит. Он такой, карьерный тренер. Надеюсь, что у него получится повторить успех, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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8 комментариев
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Не очень то хотел он тренером быйть -высшее руководство попросило Сергей не смог отказаться.Получилось шикарно,затем результата нет -досвидос.В ЦСКА-после финала людей увольняли.
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Мне его жалко. Его бы в борт не впечатал.
+2
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Ответ Алексей Тор
Не очень то хотел он тренером быйть -высшее руководство попросило Сергей не смог отказаться.Получилось шикарно,затем результата нет -досвидос.В ЦСКА-после финала людей увольняли.
Кожевников о Федорове: «Три года сумасшедшей работы позади, ему отдохнуть надо. Все доказал, выиграл два Кубка Гагарина. Серега устал, думаю» Я ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН 1 Это промежуточный шаг Отдохнёт и с новыми силами!
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Ответ dosatuy
А зачем ему это? Фетисов весомеее Воробьева по положению в жизни.
не Фетисов, а Воробьев начальству ЦСКА... поэтому и карьерный, по определению Фетисова
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