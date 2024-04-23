Есмантович об отставке Федорова: «Заслуги в ЦСКА нужно каждый год оправдывать, бороться за них. К сожалению – не вышло»

Игорь Есмантович высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем Кубка Гагарина.

« уволили после больших заслуг в ЦСКА? За заслуги у нас дают награды.

Когда Сергей Викторович выигрывал, то он получил награду. Золотую медаль, Кубок Гагарина, премию как главный тренер. Заслуги в нашем клубе нужно каждый год оправдывать, бороться за них. К сожалению – не вышло.

Для этого существует наблюдательный совет, в котором находятся серьезные руководители. Они собрали нас и приняли решение признать работу неудовлетворительной. По итогам этой работы Сергея Викторовича отстранили. Вот так это было», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.