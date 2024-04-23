Есмантович об отставке Федорова: «Заслуги в ЦСКА нужно каждый год оправдывать, бороться за них. К сожалению – не вышло»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Игорь Есмантович Чемпионат.com Хоккей

Игорь Есмантович высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем Кубка Гагарина.

«Сергея Федорова уволили после больших заслуг в ЦСКА? За заслуги у нас дают награды.

Когда Сергей Викторович выигрывал, то он получил награду. Золотую медаль, Кубок Гагарина, премию как главный тренер. Заслуги в нашем клубе нужно каждый год оправдывать, бороться за них. К сожалению – не вышло.

Для этого существует наблюдательный совет, в котором находятся серьезные руководители. Они собрали нас и приняли решение признать работу неудовлетворительной. По итогам этой работы Сергея Викторовича отстранили. Вот так это было», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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27 комментариев
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То есть берешь каждый год кубок - оправдал, нет - уволен. Потрясающая схема...
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Можно подумать, сам идеальный сотрудник. Ошибок не совершает, просто само совершенство. Его вины в провальном сезоне видимо нет.
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Сказочный
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Федоров мужик - держал удар , не истерил после каждого матча , как Ротенберг . Ветераны ЦСКА , куда уж более титульные и великие , чем в ска, письма президенту тоже не писали и про чемпионское открытое окно рот не разевали и про судей не ныли. Пришло время сменить тренера .
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В таком случае и президента можно попросить. Чем он лучше Федорова в такой ситуации? У Воробьёва шансов ноль, с Есмантовичем.
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Ответ lundian
ну справедливости ради у той же Баварии примерно также. Правда у Баварии это историей как гегемона оправдано
Ну справедливости ради, Есмантовича тоже вообще то надо на вольные хлеба, провалился и состав в том числе.Но в голове у таких как Есмантовича мысль обычно другая "а я что, я не что, я ж не играю", но тренеру так же "а я что, я не что, я ж не играю" мыслить нельзя.Но справедливости ради и Есмантович должен идти туда же,если это считается провалом за который уволняют
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Воробьев пришёл на растрельную должность.Только в Питере тренер может отработь 5 лет и некто его не уволит.
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Фёдорова назначил Сечин, Есман был против. Пришлось бедолаге аж три года ждать что б избавиться от Сергея.
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Прям Спарта какая-то, не принёс добычу и пошёл нахер
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Если новый тренер ЦСКА Воробьёв не возьмёт Кубок - очень бы хотелось чтобы первым вылетел из клуба даже не новый тренер, а Есмантович. Он заслужил.
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Ответ ilya1809
Ну справедливости ради, Есмантовича тоже вообще то надо на вольные хлеба, провалился и состав в том числе.Но в голове у таких как Есмантовича мысль обычно другая "а я что, я не что, я ж не играю", но тренеру так же "а я что, я не что, я ж не играю" мыслить нельзя.Но справедливости ради и Есмантович должен идти туда же,если это считается провалом за который уволняют
ну это да, Хасан с Оли тоже с ярмарки поехали как дела по наклонной пошли
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Ответ Алексей Тор
Воробьев пришёл на растрельную должность.Только в Питере тренер может отработь 5 лет и некто его не уволит.
Тот особенный
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Команда с начала сезона играла ужасно и тренерский руки не чувствовалось все 70 игр, если бы наладил к середине чемпионата хотя бы игру, было бы другое дело, а так, все по факту 🤷
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Д,б
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ЦСКА надо учиться у ска. Вот где работают на перспективу и дают тренеру развиваться и строить систему.
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Вы просто уроды!!! Так нельзя!
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Сергея я помню игроком ЦСКА, "Детройта", других команд НХЛ и Сборной. Кто такой этот Есмантович?
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Вам, уважаемые, необходимо было обновить команду перед началом сезона, а вы крайним сделали Фёдорова!
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Ну ладно, Фёдоров не дал результат как тренер, а вины Есмантовича разве нет? Про вратарей вопросы не возникают? Почему не нашли хорошего вратаря в пару к Федотову? Сейчас с кучей народа расстаются, а почему не раньше, не по ходу сезона? Почему не было усиления по ходу сезона? Что вообще делал Есмантович? Кстати, кто эту эпопею с Федотовым мутил, разве не Есмантович? И почему у Фёдорова как у сапёра нет права на ошибку? Да, в этом сезоне провал, но до этого два Кубка. Если Воробьёв не возьмёт Кубок то его тоже выгонят? Или дадут шанс построить новую команду?
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Как же все это в стиле Есмантовича. А сам он типа непричем? Тогда чем он там вообще занимается?
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Ну, если наблюдательный совет ХК ЦСКА знает (а он должен что-то знать!), что заслуги Федорова в двух выигрышах Кубка Гагарина нет, то тогда решения НС верное!
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Ответ bashkarik7
Тот особенный
кто девушку ужинает тот ее и танцует
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Ответ Амфитрион
То есть берешь каждый год кубок - оправдал, нет - уволен. Потрясающая схема...
ну справедливости ради у той же Баварии примерно также. Правда у Баварии это историей как гегемона оправдано
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Ответ lundian
ну справедливости ради у той же Баварии примерно также. Правда у Баварии это историей как гегемона оправдано
Бавария значительно превосходит все клубы лиги по возможностям в бундеслиге а ЦСКА 2 в КХЛ незначительно превосходя(по мелочам) клубов 8-9.сравнение мягко говоря неккоректно
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Ответ lundian
ну справедливости ради у той же Баварии примерно также. Правда у Баварии это историей как гегемона оправдано
Ну наверное корректно сравнивать с другими лидерами КХЛ, а не гегемоном бундеслиги) К примеру, одному молодому супер-таланту финского разлива дают сколько угодно шансов)
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Послушал Есмотовича , сказал вроде как всю правду , я понял , что пожалели Фёдорова , дав ему доработать до конца сезона , нужна была помощь в виде тренера консультанта , сильньго тренера , но не помогли найти , а игроки и не хотели играть через не могу . Вот и была реальная возможность подключать резерв , наигровать молодых и не одного , а пол команды сразу .
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