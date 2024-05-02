Ротенберг о «России 25»: «Мы не побеждали два года на Кубке Первого канала, но теперь удалось – за счет смены тренерского штаба. Беларусь хочет взять реванш»
Роман Ротенберг заявил, что Беларусь хочет взять реванш у России.
Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне. Первая игра – 2 мая в Астане против Казахстана.
«Ждем всех болельщиков на наших матчах. Можем сказать, что будем играть от души, со всем сердцем. И сделаем хоккейный праздник в каждой игре.
Каждый хоккеист, который будет выступать за сборную, приложит максимальные усилия, чтобы победить за свою страну, с гордостью носить майку с гербом России.
Доказать своей игрой, что они достойны выступать за сборную. Показывать очень яркий результативный хоккей.
Соперники у нас непростые. Сборная Казахстана поедет на чемпионат мира. Сборная Беларуси хочет взять реванш за поражение в декабре на международном турнире (Кубке Первого канала, который «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла после двух вторых мест в 2022 и 2021 годах – Sports).
Мы не побеждали два года, но Слава Богу, теперь это удалось – потому что произошла смена тренерского штаба.
Очень важно было победить у себя на домашнем турнире. И задача у нас простая – побеждать в каждой игре, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Сначала побеждать на Кубке Первого канала мешали чехи, финны и шведы, а теперь белорусы
А у нас зае-сь, всё жыве Беларусь
Батька сказал:Нужно просто мыть руки
Мылю и молюсь, мылю и молюсь
Мылю и молюсь
Мылю и молюсь
Мылю и молюсь
Вирус х-ня, он нам не преграда
Есть лекарство у нас, мотайте на ус
Три раза в день натощак принимать надо
Трактор Беларус, трактор Беларуc
Ap$ent
И я не приду. Итак уже около 20 матчей за сезон посетила, прости)