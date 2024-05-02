Ротенберг о «России 25»: «Мы не побеждали два года на Кубке Первого канала, но теперь удалось – за счет смены тренерского штаба. Беларусь хочет взять реванш»

Роман Ротенберг заявил, что Беларусь хочет взять реванш у России.

Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне. Первая игра – 2 мая в Астане против Казахстана.

«Ждем всех болельщиков на наших матчах. Можем сказать, что будем играть от души, со всем сердцем. И сделаем хоккейный праздник в каждой игре.

Каждый хоккеист, который будет выступать за сборную, приложит максимальные усилия, чтобы победить за свою страну, с гордостью носить майку с гербом России.

Доказать своей игрой, что они достойны выступать за сборную. Показывать очень яркий результативный хоккей.

Соперники у нас непростые. Сборная Казахстана поедет на чемпионат мира. Сборная Беларуси хочет взять реванш за поражение в декабре на международном турнире (Кубке Первого канала, который «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла после двух вторых мест в 2022 и 2021 годах – Sports).

Мы не побеждали два года, но Слава Богу, теперь это удалось – потому что произошла смена тренерского штаба.

Очень важно было победить у себя на домашнем турнире. И задача у нас простая – побеждать в каждой игре, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.