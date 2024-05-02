Ротенберг о «России 25»: «Мы не побеждали два года на Кубке Первого канала, но теперь удалось – за счет смены тренерского штаба. Беларусь хочет взять реванш»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что Беларусь хочет взять реванш у России.

Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне. Первая игра – 2 мая в Астане против Казахстана.

«Ждем всех болельщиков на наших матчах. Можем сказать, что будем играть от души, со всем сердцем. И сделаем хоккейный праздник в каждой игре.

Каждый хоккеист, который будет выступать за сборную, приложит максимальные усилия, чтобы победить за свою страну, с гордостью носить майку с гербом России.

Доказать своей игрой, что они достойны выступать за сборную. Показывать очень яркий результативный хоккей.

Соперники у нас непростые. Сборная Казахстана поедет на чемпионат мира. Сборная Беларуси хочет взять реванш за поражение в декабре на международном турнире (Кубке Первого канала, который «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла после двух вторых мест в 2022 и 2021 годах – Sports).

Мы не побеждали два года, но Слава Богу, теперь это удалось – потому что произошла смена тренерского штаба.

Очень важно было победить у себя на домашнем турнире. И задача у нас простая – побеждать в каждой игре, – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

13 комментариев
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Видимо Вротмненогиберг - это реально агент стран НАТО. Никто другой так эффективно не смог бы отбить желание смотреть игры сборной по хоккею, как он.
+31
0
+31
Финалов ЛЧ и ЧМ по футболу не жду так, как вот этого вот турнира, как он там называется.
+14
0
+14
Дожили
Сначала побеждать на Кубке Первого канала мешали чехи, финны и шведы, а теперь белорусы
+7
0
+7
Беларусь, Карл! Беларусь!
+6
0
+6
ну да, с тем что в 21 там Финны, шведы, чехи и канадцы играли это не связано
+6
0
+6
Как будто с Канадой играть будем. Если бы не Спортс, и не знал бы, о таком великом событии.
+4
0
+4
🤡
+3
0
+3
Как ты задрал
+3
0
+3
Молодец какой, и хоккей придумал, и ОИ, и без него сборная Кубок первого канала брала по праздникам... Новояз, от хозяев жизни.
+2
0
+2
Миру конец, мрут люди как мухи
А у нас зае-сь, всё жыве Беларусь
Батька сказал:Нужно просто мыть руки
Мылю и молюсь, мылю и молюсь

Мылю и молюсь
Мылю и молюсь
Мылю и молюсь
Вирус х-ня, он нам не преграда
Есть лекарство у нас, мотайте на ус
Три раза в день натощак принимать надо
Трактор Беларус, трактор Беларуc

Ap$ent
+2
0
+2
Сам себя не похвалишь, никому ты не нужен ромка
+1
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+1
Нужно сборную тренировать, а тут интервью на целый день) Посерьезнее нужно к вопросу суперсерии подходить.
И я не приду. Итак уже около 20 матчей за сезон посетила, прости)
0
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Это он так пытается Жамнова задеть?! Феерический конечно…
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