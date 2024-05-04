Копитар может завершить карьеру в 2026 году. Он не хочет, чтобы «Лос-Анджелес» начинал перестройку до его ухода

Теги Кубок Стэнли Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ Хоккей

Анже Копитар может завершить карьеру в 2026 году.

В июле прошлого года капитан «Лос-Анджелеса» подписал новый контракт с командой на сезоны-2024/25 и 2025/26 (кэпхит – 7 миллионов долларов). 

«Я не смотрел так далеко, но в 2026-м мне исполнится 39 лет. Самое время, чтобы подумать о завершении карьеры. 

Я не думаю, что у меня есть время для того, чтобы быть частью перезагрузки. У меня контракт еще на 2 года, полной перестройки я не хочу. 

Считаю, что сейчас в нашей игре есть позитивные моменты, на которые нам нужно опереться», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Кингс». 

Калифорнийцы в 3-й раз подряд проиграли «Эдмонтону» в первом раунде плей-офф. 

 

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2 комментария
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Да ну .... Лучше пусть перестройку начнут, а Анже будет во главе всего этого
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