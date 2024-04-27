Копитар провел 95-й матч в плей-офф и установил новый рекорд «Лос-Анджелеса»

Теги Кубок Стэнли Лос-Анджелес Уэйн Гретцки Анже Копитар НХЛ рекорды Люк Робитайл Хоккей

Анже Копитар провел 95-й матч в плей-офф и стал рекордсменом «Лос-Анджелеса».

Капитан «Кингс» принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:6, 1-2). 

36-летний словенец превзошел достижение Люка Робитайла (94 игры за «Кингс» в плей-офф). 

По очкам в кубковых матчах Копитар занимает 3-е место в истории клуба (80, 25+55). На первом месте идет Уэйн Гретцки (94 в 60 играх, 29+65), на втором – Робитайл (89 в 94, 41+48). 

В составе «Лос-Анджелеса» Анже дважды выиграл Кубок Стэнли (2012 и 2014 годы). 

2 комментария
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Ответ Вадим Сидоров
Комментарий удален пользователем
94 у Роби, пардон
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Ответ Александр Балабанов
94 у Роби, пардон
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