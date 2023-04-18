Копитар – 2-й игрок с 50+ передачами в плей-офф НХЛ за «Лос-Анджелес». Рекорд у Гретцки (65)

Анже Копитар – 2-й игрок с 50 передачами в плей-офф НХЛ за «Лос-Анджелес».

Словенский форвард впервые в карьере набрал 4 (1+3) очка в матче Кубка Стэнли. Он отличился в первой игре серии первого раунда с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ, 1-0).

35-летний игрок идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров «Кингс» в плей-офф. У него 74 (23+51) очка в 87 играх.

Первое место занимает Уэйн Гретцки (94 очка в 60 играх, 29+65), второе – Люк Робитайл (89 в 94, 41+48).

По числу передач Копитар опередил Робитайла и теперь уступает только Гретцки. В составе «королей» нападающий дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014 годы).

«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в овертайме, сделав камбэк с 1:3 в 3-м периоде. Копитар сравнял на 59:43, у него 1+3 в матче