Копитар – 2-й игрок с 50+ передачами в плей-офф НХЛ за «Лос-Анджелес». Рекорд у Гретцки (65)

Теги рейтинги Кубок Стэнли Лос-Анджелес Уэйн Гретцки Анже Копитар НХЛ Люк Робитайл Хоккей

Анже Копитар – 2-й игрок с 50 передачами в плей-офф НХЛ за «Лос-Анджелес».

Словенский форвард впервые в карьере набрал 4 (1+3) очка в матче Кубка Стэнли. Он отличился в первой игре серии первого раунда с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ, 1-0).

35-летний игрок идет на 3-м месте в списке лучших бомбардиров «Кингс» в плей-офф. У него 74 (23+51) очка в 87 играх.

Первое место занимает Уэйн Гретцки (94 очка в 60 играх, 29+65), второе – Люк Робитайл (89 в 94, 41+48).

По числу передач Копитар опередил Робитайла и теперь уступает только Гретцки. В составе «королей» нападающий дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014 годы).

«Лос-Анджелес» победил «Эдмонтон» в овертайме, сделав камбэк с 1:3 в 3-м периоде. Копитар сравнял на 59:43, у него 1+3 в матче

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9 комментариев

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See what
Да Копитар мегакруче и Гретцки и Робитайла, он то привел команду к победам в Кубке Стэнли, а у тех знаний и мастерства не хватило
+5
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Splin
Везде Гретцки Гретцки, Гретцки🫠✌️😬
+3
-1
+2
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bes_na_tatami
Долго "обновляли" королей, и Анже без ПО сколько сезонов. Ну в этом подальше пройти, желательно за Кубком, чтоб догнать Тейвза и Сида с Жекой
+2
0
+2
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Misson
Ответ Splin
Везде Гретцки Гретцки, Гретцки🫠✌️😬
Я внимательно смотрел за игрой Грецки в играх за сборную на ЧМ и Кубках Канады, потому как уже в 80-е везде в хоккейной прессе только и писали: Грецки, Грецки, Грецки, но увидеть его по ТВ можно было только в международных играх и сериях клубных советских команд против команд НХЛ. Так вот в Грецки поражало даже не результативность, а его выдающееся понимание игры, экстраординарное видение площадки и игроков, его иногда просто шедевральные передачи, и всё это при противодействии лучших защитников соперников. Одно слово - Великий.
+2
0
+2
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Splin
Ответ Misson
Я внимательно смотрел за игрой Грецки в играх за сборную на ЧМ и Кубках Канады, потому как уже в 80-е везде в хоккейной прессе только и писали: Грецки, Грецки, Грецки, но увидеть его по ТВ можно было только в международных играх и сериях клубных советских команд против команд НХЛ. Так вот в Грецки поражало даже не результативность, а его выдающееся понимание игры, экстраординарное видение площадки и игроков, его иногда просто шедевральные передачи, и всё это при противодействии лучших защитников соперников. Одно слово - Великий.
Так и есть. Ну видение и понимание у нено просто феноменальнное. Рядом и близко никого. А перелачи это ла, песня! смотретт можно вечно на эту красоту
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Ответ Splin
Уэйн привел к Финалу, учитывая какое дно эЭлэй был, сродни победе. Да за поражение спасибо надо сказать Максорли🤣+ есть заслуга у Уэйна повесомей КС
ЛА дном был в 2012 и 2014, но изящный и многогранный Анже упорно вел его к победе, а Гретцки банально повезло: в звездном Эдмонтоне эпохи "8 шайб в среднем за игру" накрутил себе статистику. Затем на самостоятельной работе работе ничего не показал, набор технический всё-таки у "Великого" был ограничен, а тактические решения - поверхностные
+2
-1
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Splin
Ответ See what
Да Копитар мегакруче и Гретцки и Робитайла, он то привел команду к победам в Кубке Стэнли, а у тех знаний и мастерства не хватило
Уэйн привел к Финалу, учитывая какое дно эЭлэй был, сродни победе. Да за поражение спасибо надо сказать Максорли🤣+ есть заслуга у Уэйна повесомей КС
0
0
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Splin
Ответ See what
ЛА дном был в 2012 и 2014, но изящный и многогранный Анже упорно вел его к победе, а Гретцки банально повезло: в звездном Эдмонтоне эпохи "8 шайб в среднем за игру" накрутил себе статистику. Затем на самостоятельной работе работе ничего не показал, набор технический всё-таки у "Великого" был ограничен, а тактические решения - поверхностные
Накрутил, повезло, господи какая глупость.....
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Splin
Ответ See what
ЛА дном был в 2012 и 2014, но изящный и многогранный Анже упорно вел его к победе, а Гретцки банально повезло: в звездном Эдмонтоне эпохи "8 шайб в среднем за игру" накрутил себе статистику. Затем на самостоятельной работе работе ничего не показал, набор технический всё-таки у "Великого" был ограничен, а тактические решения - поверхностные
Повезло это один сезон 150 очков и потом как обычно 70-80, а не привозить 10 лет подряд второму месту по 80 очков. Что помешало гакрутить остальным то? Так что вообще не аргумент.
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