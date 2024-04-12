Силаев, Артамонов, Римашевский, Гуляев и Рябкин – в составе молодежной сборной России на Кубок Будущего. Соперники – Студенческая хоккейная лига, Казахстан U20 и Беларусь U20

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Определен состав молодежной сборной России на Кубок Будущего.

Турнир состоится с 25 по 28 апреля в Новосибирске.

В нем, помимо России, сыграют молодежные сборные Казахстана и Беларуси, а также команда Студенческой хоккейной лиги.

В расположение сборной вызваны 28 хоккеистов.

Вратари: Евгений Волохин, Егор Заврагин (оба – «Югра»), Кирилл Зарубин («Академия Михайлова»).

Защитники: Никита Баклашев, Артем Кудашов, Магомед Шараканов (все – МХК «Динамо» Мск), Михаил ГуляевАвангард»), Кирилл Жуков («Южный Урал»), Тимур Кол («Омские Ястребы»), Александр Пелевин («Зауралье»), Виталий Пестерев («Алмаз»), Антон Силаев («Торпедо»), Ярослав ЦулыгинСалават Юлаев»).

Нападающие: Никита АртамоновТорпедо»), Егор Варюшкин (МХК «Спартак»), Алексей Васильков («Лада»), Максим Великов, Егор Соловьев (оба – «Красная Армия»), Михаил Ильин («Северсталь»), Иван Казаковцев (МХК «Динамо» СПб), Артемий Кузнецов («Сочи»), Иван Кузьмин («Дизель»), Вячеслав Малов («Чайка»), Владимир Михалев («Сибирь»), Эмиль Пьянов («Алмаз»), Егор Римашевский («Динамо» Мск), Иван Рябкин (МХК «Динамо» Мск), Николай Хворов («Омские Ястребы»).

Тренерский штаб: Николай Воеводин – главный тренер, Евгений Бобарико, Максим Семенов – тренеры, Дмитрий Мезенцев – тренер вратарей, Александр Кофанов – тренер по ОФП.

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