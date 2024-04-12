Силаев, Артамонов, Римашевский, Гуляев и Рябкин – в составе молодежной сборной России на Кубок Будущего. Соперники – Студенческая хоккейная лига, Казахстан U20 и Беларусь U20

Определен состав молодежной сборной России на Кубок Будущего.

Турнир состоится с 25 по 28 апреля в Новосибирске.

В нем, помимо России, сыграют молодежные сборные Казахстана и Беларуси, а также команда Студенческой хоккейной лиги.

В расположение сборной вызваны 28 хоккеистов.

Вратари: Евгений Волохин, Егор Заврагин (оба – « »), Кирилл Зарубин («Академия Михайлова»).

Защитники: Никита Баклашев, , Магомед Шараканов (все – МХК «Динамо» Мск), (« »), Кирилл Жуков («Южный Урал»), Тимур Кол («Омские Ястребы»), Александр Пелевин («Зауралье»), Виталий Пестерев («Алмаз»), («Торпедо»), (« »).

Нападающие: (« »), Егор Варюшкин (МХК «Спартак»), Алексей Васильков (« »), Максим Великов, Егор Соловьев (оба – «Красная Армия»), Михаил Ильин («Северсталь»), Иван Казаковцев (МХК «Динамо» СПб), Артемий Кузнецов («Сочи»), Иван Кузьмин («Дизель»), Вячеслав Малов («Чайка»), Владимир Михалев («Сибирь»), Эмиль Пьянов («Алмаз»), Егор Римашевский («Динамо» Мск), Иван Рябкин (МХК «Динамо» Мск), Николай Хворов («Омские Ястребы»).

Тренерский штаб: Николай Воеводин – главный тренер, Евгений Бобарико, Максим Семенов – тренеры, Дмитрий Мезенцев – тренер вратарей, Александр Кофанов – тренер по ОФП.