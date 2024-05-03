Галимов о лимите в КХЛ: «Если ты лучший – заиграешь и при трех, и при пяти иностранцах. Я играл при разных лимитах»

Теги Спартак КХЛ Ансель Галимов лимит на легионеров Хоккей

Ансель Галимов высказался об изменении лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к ограничению в пять легионеров для российских клубов на сезон-2024/25.

«Я играл при разных лимитах. Если ты лучший, ты заиграешь и при трех, и при пяти иностранцах.

Тут нужно понимать, для чего это все делается, и смотреть на результаты сезона: сработал план или нет», – сказал форвард «Спартака» Ансель Галимов.

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5 комментариев
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Золотые слова.
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Лучше вообще лимиты все отменить. Таланты пробьются всегда. И ценник на паспортистов упадёт. И станет адекватным. Одни плюсы.
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Ответ Максим Седов
Лучше вообще лимиты все отменить. Таланты пробьются всегда. И ценник на паспортистов упадёт. И станет адекватным. Одни плюсы.
лучше для чего? в футболе и баскетболе у нас как раз очень демократичные лимиты, много иностранцев играет. улучшилось ли качество игры? чего там с талантами?
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я честно говоря не слышал о каких то улучшениях в данных видах спорта . на футбольной ветке шутки про российский футбол все жестче, в баскетбольной обсуждения только НБА. и как там помогло ослабление лимита, не понимаю
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Где прав,там прав.
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Смотрели. Для чего ? Или для кого ? Нет оснований для увеличения лимита. Лимит хорош когда вы приглашаете лучших из лучших. И не отдаете своих лучших.
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