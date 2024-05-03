Галимов о лимите в КХЛ: «Если ты лучший – заиграешь и при трех, и при пяти иностранцах. Я играл при разных лимитах»
Ансель Галимов высказался об изменении лимита на легионеров в КХЛ.
Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к ограничению в пять легионеров для российских клубов на сезон-2024/25.
«Я играл при разных лимитах. Если ты лучший, ты заиграешь и при трех, и при пяти иностранцах.
Тут нужно понимать, для чего это все делается, и смотреть на результаты сезона: сработал план или нет», – сказал форвард «Спартака» Ансель Галимов.
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я честно говоря не слышал о каких то улучшениях в данных видах спорта . на футбольной ветке шутки про российский футбол все жестче, в баскетбольной обсуждения только НБА. и как там помогло ослабление лимита, не понимаю