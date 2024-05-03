Уолл о 2:1 с «Бостоном»: «Торонто» приложил много усилий в обороне. Парни бросаются под шайбы – это придает мне уверенности»

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Джозеф Уолл Хоккей

Джозеф Уолл высказался о победе «Торонто» над «Бостоном» в шестой игре плей-офф.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Мэйпл Лифс» обыграли «Брюинз» со счетом 2:1 и сравняли счет в серии – 3-3.

Голкипер канадской команды отразил 22 броска из 23 и стал первой звездой матча.

«Было здорово наблюдать за тем, какие усилия команда прикладывала в обороне. Когда мы играем так, как в последних двух играх – это придает мне уверенности.

Парни бросаются под шайбы и оказываются на высоте даже в такие непростые моменты», – сказал вратарь «Торонто» Джозеф Уолл.

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