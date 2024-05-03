Суд обязал «Локомотив» выплатить 80 тысяч рублей болельщице, которой в лицо попала шайба. Пострадавшая получила травму челюсти

Теги Локомотив болельщики происшествия КХЛ Матч ТВ деньги Хоккей

«Локомотив» заплатит 80 тысяч рублей болельщице, пострадавшей во время матча КХЛ.

Ярославский областной суд обязал клуб выплатить компенсацию.

11 января в матче между «Локомотивом» и «Трактором» после броска одного из хоккеистов шайба покинула пределы поля и попала в лицо женщине на трибуне. Пострадавшая получила травму челюсти, не могла говорить и нормально питаться.

«Оценив представленные сторонами доказательства, тяжесть причиненной истцу травмы, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с ответчика – хоккейного клуба «Локомотив» – в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей», – сказано в сообщении пресс‑службы ярославского областного суда.

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6 комментариев
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А без суда ржд не в состоянии выплатить 80 т.р.? Позорище.
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Неужели администрация клуба довела это дело до суда? Разве это такие большие деньги за перелом челюсти?
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Че то маловато 80 тысяч через суд то! Это серьезная травма! Можно было и засудить на 800 тысяч
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да и болельщица тоже хороша, шайба каждую игру вылетает и не по разу, и что всем теперь платить, вы пришли на хоккей, если вы не хотите внимательно следить за игрой, садитесь выше, если все в суд начнут подавать, натянут сетку вокруг и будем хоккей в клеточку смотреть, болельщик тоже виноват, никто в нее не метится спецально, смотреть надо, почти во всех случаях если следиш за игрой от шайбы можно увернутся и избежать тяжелых травм, максимум ушиб получишь. Ну а Локо конечно надо было это замять без суда...
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Никогда не сижу посередине. Двойные стекла, нифига не видно, нет защищенности и вращение головой туда-сюда то еще удовольствие.. Нравится диагональ)
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Ответ Дмитрий Пасечник
Неужели администрация клуба довела это дело до суда? Разве это такие большие деньги за перелом челюсти?
А это клуб виноват, что шайба вылетела на трибуны? Довольно частое явление, за игрой надо следить
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