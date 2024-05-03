Суд обязал «Локомотив» выплатить 80 тысяч рублей болельщице, которой в лицо попала шайба. Пострадавшая получила травму челюсти

«Локомотив» заплатит 80 тысяч рублей болельщице, пострадавшей во время матча КХЛ.

Ярославский областной суд обязал клуб выплатить компенсацию.

11 января в матче между «Локомотивом» и «Трактором» после броска одного из хоккеистов шайба покинула пределы поля и попала в лицо женщине на трибуне. Пострадавшая получила травму челюсти, не могла говорить и нормально питаться.

«Оценив представленные сторонами доказательства, тяжесть причиненной истцу травмы, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с ответчика – хоккейного клуба «Локомотив» – в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей», – сказано в сообщении пресс‑службы ярославского областного суда.