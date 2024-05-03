34-летний Да Коста и Кашников подписали с «Автомобилистом» контракт на год

Теги Нефтехимик Автомобилист переходы КХЛ Стефан Да Коста Евгений Кашников Хоккей

Стефан Да Коста остается в «Автомобилисте» еще на один год.

34-летний форвард заключил с клубом новое соглашение. Он проведет пятый сезон в составе команды из Екатеринбурга.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Да Косты 54 (18+36) очка в 60 матчах. В Кубке Гагарина француз отметился 10 (6+4) баллами за результативность в 12 играх.

21-летний Евгений Кашников два последних года выступал за «Нефтехимик». Защитник провел 137 матчей за нижнекамскую команду. 

Игрок переходит на правах свободного агента. Односторонний контракт рассчитан на один сезон.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорошие новости для Авто
+1
0
+1
Так у Да Косты ведь и так был контракт? Или его сначала расторгли, а потом когда Стефан пришел в себя и начал играть, вернули?
+1
0
+1
Мы не против ,чтобы Кубок Гагарина побывал в Париже.Поднять его на Эйфелевую башню.Один из немногих адекватных игроков запада,вне политики.Однозначно ,отличное продолжение карьеры.
+1
0
+1
Ответ ввввввв
Так у Да Косты ведь и так был контракт? Или его сначала расторгли, а потом когда Стефан пришел в себя и начал играть, вернули?
Тоже не понял. У него и без этого был ещё год контракта, до 25-го года
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий