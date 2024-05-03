34-летний Да Коста и Кашников подписали с «Автомобилистом» контракт на год

Стефан Да Коста остается в «Автомобилисте» еще на один год.

34-летний форвард заключил с клубом новое соглашение. Он проведет пятый сезон в составе команды из Екатеринбурга.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Да Косты 54 (18+36) очка в 60 матчах. В Кубке Гагарина француз отметился 10 (6+4) баллами за результативность в 12 играх.

21-летний Евгений Кашников два последних года выступал за «Нефтехимик». Защитник провел 137 матчей за нижнекамскую команду.

Игрок переходит на правах свободного агента. Односторонний контракт рассчитан на один сезон.