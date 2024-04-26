Андрей Свечников вышел на 5-е место в истории «Каролины» по матчам с 2+ очками в плей-офф, догнав Бринд′Амора
Андрей Свечников набрал 2+ очка за матч плей-офф НХЛ в 7-й раз в карьере.
Нападающий «Каролины» сделал 2 передачи в игре против «Айлендерс» (3:2, 3-0 в серии).
Теперь в активе Андрея Свечникова 7 игр плей-офф в карьере, в которых он набрал не менее 2 баллов.
Он повторил достижение экс-игрока, а ныне тренера «Каролины» Рода Бринд′Амора, разделив с ним 5-е место в истории клуба по матчам с 2+ очками в плей-офф.
4-е место занимает Эрик Стаал (8 игр), рекордсмен – Себастьян Ахо (14).
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