Андрей Свечников вышел на 5-е место в истории «Каролины» по матчам с 2+ очками в плей-офф, догнав Бринд′Амора

Андрей Свечников набрал 2+ очка за матч плей-офф НХЛ в 7-й раз в карьере.

Нападающий «Каролины» сделал 2 передачи в игре против «Айлендерс» (3:2, 3-0 в серии).

Теперь в активе 7 игр плей-офф в карьере, в которых он набрал не менее 2 баллов.

Он повторил достижение экс-игрока, а ныне тренера «Каролины» Рода Бринд′Амора, разделив с ним 5-е место в истории клуба по матчам с 2+ очками в плей-офф.

4-е место занимает (8 игр), рекордсмен – (14).

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