Коньков о Епанчинцеве в «Сибири»: «Eму настало время проявлять себя. Есть все возможности»

Теги Сибирь Вадим Епанчинцев Сергей Коньков КХЛ Хоккей

Сергей Коньков оценил назначение Вадима Епанчинцева в «Сибирь».

«Вадим – хороший специалист. Настало время проявлять себя. Есть все возможности проявить все свои тактические рисунки, тактические идеи. Сейчас тенденции показывают, что за счет обороны можно добиться результата, но, чтобы шагнуть выше, нужна активная атакующая игра.

Я считаю, что это хороший вариант для «Сибири», у них наверняка было много вариантов, но они все взвесили и приняли такое решение», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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1 комментарий
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ХК Сибирь ждала тебя, а болельщики верят в тебя. Сибирь пишет новую историю, будь в ней положительным героем.
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