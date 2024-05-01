Епанчинцев возглавил «Сибирь». Контракт с тренером подписан на 2 сезона

Теги Сибирь переходы Вадим Епанчинцев КХЛ Югра ВХЛ Хоккей

Вадим Епанчинцев возглавил «Сибирь».

Клуб подписал 2-летний контракт с 48-летним специалистом. 

Ранее в КХЛ Епанчинцев тренировал «Спартак» и «Амур». 

В сезоне-2020/21 он привел «Югру» к победе в Кубке Петрова. В прошлом сезоне он вновь возглавил ханты-мансийский клуб и дошел с ним до полуфинала плей-офф Olimpbet ВХЛ. 

Ранее «Сибирь» договорилась о подписании контракта с Анваром Гатиятулиным, но бывший тренер «Трактора» отказался от сотрудничества с новосибирским клубом. 

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10 комментариев
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Епанчинцев хороший тренер. Будем надеятся на него. Лишь бы руководство не обосра.,.сь.
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Вадим Удачи тебе.
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Отлично! Тот тренер, который нам подходит.
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Удачи!!!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Нормальный ход. За плей-офф поборются, может, даже выйдут в него.
ключевое слово МОЖЕТ
+3
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Нормальный ход. За плей-офф поборются, может, даже выйдут в него.
+2
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0
Успехов ему в Сибири!
+1
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