Епанчинцев возглавил «Сибирь». Контракт с тренером подписан на 2 сезона
Вадим Епанчинцев возглавил «Сибирь».
Клуб подписал 2-летний контракт с 48-летним специалистом.
Ранее в КХЛ Епанчинцев тренировал «Спартак» и «Амур».
В сезоне-2020/21 он привел «Югру» к победе в Кубке Петрова. В прошлом сезоне он вновь возглавил ханты-мансийский клуб и дошел с ним до полуфинала плей-офф Olimpbet ВХЛ.
Ранее «Сибирь» договорилась о подписании контракта с Анваром Гатиятулиным, но бывший тренер «Трактора» отказался от сотрудничества с новосибирским клубом.