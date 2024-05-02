«Авангард» выменял Дитца у ЦСКА на денежную компенсацию и заключит с защитником контракт на 2 года

Теги Авангард ЦСКА переходы КХЛ Даррен Дитц деньги Хоккей

Даррен Дитц перешел в «Авангард» из ЦСКА.

В результате обмена омичи получили 30-летнего защитника, армейцы – денежную компенсацию.

Срок действующего контракта хоккеиста рассчитан до 2025 года, однако «Авангард» планирует заключить с игроком двухлетний контракт.

В прошедшем сезоне Даррен Дитц провел 55 игр в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 22 (8+14) очка.

В плей-офф защитник сыграл 5 матчей и отметился 1 (1+0) баллом.

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11 комментариев
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Лучшие годы Дитца уже позади, хоть ещё и не стар, но не стоит завышать ожидания от него.
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Супер 💪👍👏
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Ответ Rudenzik
Лучшие годы Дитца уже позади, хоть ещё и не стар, но не стоит завышать ожидания от него.
В этом сезоне он никакой. В ЦСКА был 2—3по результативности среди защитников. Ава ничему не учится, отлетев от Локо. Опять набирают старперов и напов, им нужны домоседы дефы и норм вратарь+тренер.
+3
-2
+1
Дитц - это отличное приобретение для Авангарда!
+3
-3
0
Ответ Ястреб
Супер 💪👍👏
В чем именно? Кроме броска ничего и нет. Не умеет выбирать позицию. В защите минусовой и в меньшинстве не помощник. Время атакующих дэфов прошло в КХЛ, да и возраст, через пару месяцев 31год. Ава пытается бравировать громкими именами? Смешно)
Вы бы ставя минусы, могли бы и объяснить свою позицию, а не из угла нападать.
+6
-6
0
Ответ Xell
В чем именно? Кроме броска ничего и нет. Не умеет выбирать позицию. В защите минусовой и в меньшинстве не помощник. Время атакующих дэфов прошло в КХЛ, да и возраст, через пару месяцев 31год. Ава пытается бравировать громкими именами? Смешно) Вы бы ставя минусы, могли бы и объяснить свою позицию, а не из угла нападать.
Где-то я это уже видел...кажется в Ак Барсе...
0
0
0
Ответ Xell
В этом сезоне он никакой. В ЦСКА был 2—3по результативности среди защитников. Ава ничему не учится, отлетев от Локо. Опять набирают старперов и напов, им нужны домоседы дефы и норм вратарь+тренер.
Авангард хотел атакующего защитника, они его получили, а то что тот часто ошибается в обороне и не столь важно)
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