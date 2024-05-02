«Авангард» выменял Дитца у ЦСКА на денежную компенсацию и заключит с защитником контракт на 2 года

Даррен Дитц перешел в «Авангард» из ЦСКА.

В результате обмена омичи получили 30-летнего защитника, армейцы – денежную компенсацию.

Срок действующего контракта хоккеиста рассчитан до 2025 года, однако «Авангард» планирует заключить с игроком двухлетний контракт.

В прошедшем сезоне Даррен Дитц провел 55 игр в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 22 (8+14) очка.

В плей-офф защитник сыграл 5 матчей и отметился 1 (1+0) баллом.