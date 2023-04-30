Дитц, Блэкер, Волк и Сведберг могут лишиться гражданства Казахстана и стать легионерами в КХЛ («Шайба.kz»)

Теги Авангард ЦСКА Автомобилист сборная Казахстана по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Джесси Блэкер лимит на легионеров Виктор Сведберг Даррен Дитц Кертис Волк Хоккей

Даррен Дитц, Джесси Блэкер, Кертис Волк и Виктор Сведберг лишатся гражданства Казахстана.

Хоккеисты не сыграют за сборную Казахстана на предстоящем ЧМ-2023 в Латвии и Финляндии, сообщает «Шайба.kz». 

Натурализованные игроки, имея казахстанский паспорт, не отказались от прежнего гражданства.

По закону все 4 спортсмена должны быть лишены казахстанского гражданства, после чего они будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ.

До этого казахстанский паспорт выводил их из-под лимита. Дитц выступает за ЦСКА, Сведберг – за «Авангард», Волк и Блэкер – за «Автомобилист». 

С учетом данной ситуации в клубе из Екатеринбурга будет 5 легионеров (еще защитник Ник Эберт, форварды Стефан да Коста и Брукс Мэйсек).

В следующем сезоне в заявке российского клуба на матч Фонбет Чемпионата КХЛ не может быть больше 3 иностранцев. 

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17 комментариев

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Фёдор Кузнецов
А Дитца за что?
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Олег
Ответ Фёдор Кузнецов
А Дитца за что?
А он что особенный?
+5
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*BG*
Ответ Алексей Дольский
Ща Дитца русским сделают)
В ЦСКА, итак, из легионеров были только двое: Рейдеборн и Клаэссон. Плюс Диц. У Клаэссона и Дица есть контракт с ЦСКА на следующий год. Рейдеборн не факт, что останется. В общем, нет проблем с лимитом.
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Number79
Ответ spain-hokkey
Что и требовалось доказать. Они играли за Казахстан, только за деньги
А Челиос за Китай за идею играет, да
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Иван Буренков
Сборная Казахстана-спасибо за сезон!
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Руслан Х
Оп-па!Вот это поворот.
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Олег
Если лишаться,то АВТО больше всего пострадает.
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Rialto 82
Забавно)
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Алексей Дольский
Ща Дитца русским сделают)
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Серый
В Авто вообще-то ещё Брукс Мэйсек есть
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Vir_Cotto
Лишатся или могут лишиться? В заголовке одно, в тексте другое.
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Андрей Шарафутдинов
Ответ Фёдор Кузнецов
А Дитца за что?
Я думаю Даррен, если захочет и российский паспорт за пару месяцев сделает, тем более в ЦСКА.
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KRAN
Ответ *BG*
В ЦСКА, итак, из легионеров были только двое: Рейдеборн и Клаэссон. Плюс Диц. У Клаэссона и Дица есть контракт с ЦСКА на следующий год. Рейдеборн не факт, что останется. В общем, нет проблем с лимитом.
Набсовет у нас те еще оригиналы, но искать замену Адаму в нынешних скудных на вратарей условиях странное занятие. И самому Адаму уходить если только на вдвое больший контракт. Не факт еще что он заиграет в новой команде. Тем более с новым лимитом. Так что Дитц - Классон - Рейдеборн вполне себе бригада легов для нас. Единственное что могут искать центра лега в топ 6 и тогда встанет вопрос выбора.
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Necros
Ответ spain-hokkey
Вот мы и проверим Казахстан и чего они стоят. Нет проходных соперников, в группе также будет Словения. При чём прикол вот какой. У Казахстана похоже из натурализованных хоккеистов будут только русские. Только я про русских которые родились и начинали карьеру в России. То есть если будет хоккеистов 6, то нормально в принципе. Так что проверим казахов как они смогут играть своими без канадцев и т.д. Если останутся, то будут красавцами, если нет, то по факту это будет показывать, что без натурализованных они не о чём.
Вроде нет русских, которые родились в России
Был Гурков, но тот совсем не тянет
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