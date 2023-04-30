Дитц, Блэкер, Волк и Сведберг могут лишиться гражданства Казахстана и стать легионерами в КХЛ («Шайба.kz»)

Даррен Дитц, Джесси Блэкер, Кертис Волк и Виктор Сведберг лишатся гражданства Казахстана.

Хоккеисты не сыграют за сборную Казахстана на предстоящем ЧМ-2023 в Латвии и Финляндии, сообщает «Шайба.kz».

Натурализованные игроки, имея казахстанский паспорт, не отказались от прежнего гражданства.

По закону все 4 спортсмена должны быть лишены казахстанского гражданства, после чего они будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ.

До этого казахстанский паспорт выводил их из-под лимита. Дитц выступает за , – за « », и Блэкер – за « ».

С учетом данной ситуации в клубе из Екатеринбурга будет 5 легионеров (еще защитник Ник Эберт, форварды Стефан да Коста и Брукс Мэйсек).

В следующем сезоне в заявке российского клуба на матч Фонбет Чемпионата КХЛ не может быть больше 3 иностранцев.