Дитц перейдет в «Авангард» из ЦСКА (Артур Хайруллин)
Даррен Дитц станет игроком «Авангарда».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Срок контракта хоккеиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.
В прошедшем сезоне Даррен Дитц провел 55 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 22 (8+14) очка.
В плей-офф защитник сыграл 5 игр и отметился 1 (1+0) баллом.
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