Дитц перейдет в «Авангард» из ЦСКА (Артур Хайруллин)

Даррен Дитц станет игроком «Авангарда».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Срок контракта хоккеиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне провел 55 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 22 (8+14) очка.

В плей-офф защитник сыграл 5 игр и отметился 1 (1+0) баллом.

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