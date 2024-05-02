Дитц перейдет в «Авангард» из ЦСКА (Артур Хайруллин)

Теги Авангард ЦСКА возможные переходы КХЛ Даррен Дитц Спорт-Экспресс Хоккей

Даррен Дитц станет игроком «Авангарда».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Срок контракта хоккеиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне Даррен Дитц провел 55 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 22 (8+14) очка.

В плей-офф защитник сыграл 5 игр и отметился 1 (1+0) баллом.

Президент ЦСКА: «Плотников, Григоренко, Светлаков не останутся. По Дитцу и Слепышеву работаем с агентами, чтобы расстаться»

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ jqzn88xn6n
Комментарий скрыт
Вы ещё не вымерли что ли?
+7
-2
+5
Если так - то очень круто.
+3
0
+3
Ответ jqzn88xn6n
Комментарий скрыт
Что-то вы перепутали, Авангард из Омска
+5
-2
+3
На бумаге не плохо:
Шарипзянов-Чистяков
Дитц-Гуляев
Меркли-Коледов
Чмыхов, Абросимов
+2
0
+2
А СЮ никого не надо, из клуба уходят люди, но мы никого не подписываем. А зачем? У нас же перспективная молодеж, ой они же тоже уходят.))))
+1
0
+1
Как же хорош Хайрулин,и за ска играет,и инсайды дает
+1
0
+1
Авангард с этими подписаниями лет на 5 опаздывает
+1
0
+1
И зачем?
+2
-2
0
Барыс 2.0—Омск))
+2
-2
0
ЦСКА рассыпается на глазах ...
0
0
0
По традиции, берем проверенных Барысом :)

2 атакующих защитника-легионера, а кто будет разрушать и в меньшинстве играть, кроме Шарипзянова и Чистякова?
0
0
0
В Омске своя суета там вообще. Всегда было интересно наблюдать за их селекцией не понятной. Чего хотят не понятно.
0
0
0
Ответ Рома Павлычев
Что-то вы перепутали, Авангард из Омска
В Томске нет клуба КХЛ.
+1
-1
0
Ответ Ap6y3
Вы ещё не вымерли что ли?
Видать это фанат охк
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий