«Авангард» подписал контракты с Даниилом Степановым и Егором Маниным на 2 года

«Авангард» подписал контракты с Даниилом Степановым и Егором Маниным.

Двусторонние соглашения рассчитаны на два года.

В сезоне-2023/24 защитник Даниил Степанов провел 60 матчей в ВХЛ за « » и набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «+10».

Нападающий « » Егор Манин сыграл 53 матча и набрал 37 (21+16) очков при показателе полезности «+21».

«Мы анализируем рынок игроков ВХЛ, наблюдаем за теми, кто прогрессировал в прошедшем сезоне. Пример Дмитрия Силантьева в «Металлурге» показал, что преемственность между ВХЛ и , а также доверие к хоккеистам способны давать высокие результаты.

Степанов – молодой праворукий защитник с потенциалом роста, доказавший в , что может быть эффективным при игре во всех зонах. Манин – талантливый крайний нападающий с хорошей школой и высоким уровнем самоотдачи на льду. Способен укрепить обойму 3-4 звеньев первой команды.

Разумеется, обоим придется выдержать конкуренцию в межсезонье и показать свои лучшие качества для того, чтобы закрепиться в основе», – сказал генеральный менеджер « » Антон Курьянов.