«Авангард» подписал контракты с Даниилом Степановым и Егором Маниным на 2 года
«Авангард» подписал контракты с Даниилом Степановым и Егором Маниным.
Двусторонние соглашения рассчитаны на два года.
В сезоне-2023/24 защитник Даниил Степанов провел 60 матчей в ВХЛ за «Южный Урал» и набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «+10».
Нападающий «Молота» Егор Манин сыграл 53 матча и набрал 37 (21+16) очков при показателе полезности «+21».
«Мы анализируем рынок игроков ВХЛ, наблюдаем за теми, кто прогрессировал в прошедшем сезоне. Пример Дмитрия Силантьева в «Металлурге» показал, что преемственность между ВХЛ и КХЛ, а также доверие к хоккеистам способны давать высокие результаты.
Степанов – молодой праворукий защитник с потенциалом роста, доказавший в ВХЛ, что может быть эффективным при игре во всех зонах. Манин – талантливый крайний нападающий с хорошей школой и высоким уровнем самоотдачи на льду. Способен укрепить обойму 3-4 звеньев первой команды.
Разумеется, обоим придется выдержать конкуренцию в межсезонье и показать свои лучшие качества для того, чтобы закрепиться в основе», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.