«Авангард» подписал контракты с Даниилом Степановым и Егором Маниным на 2 года

Теги Авангард Молот Южный Урал переходы Антон Курьянов КХЛ ВХЛ Даниил Степанов Егор Манин Хоккей

«Авангард» подписал контракты с Даниилом Степановым и Егором Маниным.

Двусторонние соглашения рассчитаны на два года.

В сезоне-2023/24 защитник Даниил Степанов провел 60 матчей в ВХЛ за «Южный Урал» и набрал 31 (7+24) очко при показателе полезности «+10».

Нападающий «Молота» Егор Манин сыграл 53 матча и набрал 37 (21+16) очков при показателе полезности «+21».

«Мы анализируем рынок игроков ВХЛ, наблюдаем за теми, кто прогрессировал в прошедшем сезоне. Пример Дмитрия Силантьева в «Металлурге» показал, что преемственность между ВХЛ и КХЛ, а также доверие к хоккеистам способны давать высокие результаты.

Степанов – молодой праворукий защитник с потенциалом роста, доказавший в ВХЛ, что может быть эффективным при игре во всех зонах. Манин – талантливый крайний нападающий с хорошей школой и высоким уровнем самоотдачи на льду. Способен укрепить обойму 3-4 звеньев первой команды.

Разумеется, обоим придется выдержать конкуренцию в межсезонье и показать свои лучшие качества для того, чтобы закрепиться в основе», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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1 комментарий
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Че там Курьянов пел про своих воспитанников?
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