«Авангард» подписал контракт с Коледовым на 2 года

Теги Авангард Салават Юлаев переходы КХЛ Павел Коледов Хоккей

«Авангард» подписал контракт с защитником Павлом Коледовым.

Срок соглашения рассчитан на два года.

В минувшем сезоне 29‑летний защитник играл за «Салават Юлаев».

Павел Коледов набрал 11 (6+5) очков в 55 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+9». В 6 матчах плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 1 передача при полезности «-2»

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10 комментариев
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Ответ grek087
Это для третьей пары игрок? Или что? Юлаевцы расскажите про него поподробнее.
Неплохой деф. В 1звено его не поставят и в большинство тоже. Но получше всяких Киселевичей))
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Велком и удачи 👍🤞
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+1
Это для третьей пары игрок? Или что? Юлаевцы расскажите про него поподробнее.
+1
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+1
Ответ Xell
Неплохой деф. В 1звено его не поставят и в большинство тоже. Но получше всяких Киселевичей))
Для большинства вроде меркли приедет. А этот во вторую третью пару.
+1
0
+1
В общем примерно как Готовец будет, только за больший кэш. Интересно, найдут ли толкового тренера по защитникам или опять все будут тянуть Свитов и Подконицки :)
+1
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Курьянов красавчик👍💪
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Антоша астанавись!!! кто нить уберите его уже пусть большинство тренирует у него это не плохо вроде получалось .. генманагирить явно не его...
+1
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Было бы норм, если бы зп была бы раза в 2 меньше чем той, на которую подписали
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Шарипзянов-Чистяков
Гуляев-Коледов
Чмыхов-Меркли?
Абросимов-Соловьев
Мурылев
Если реально получится подписать Райана на 45-50 оборона будет укомплектована
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Ответ grek087
Это для третьей пары игрок? Или что? Юлаевцы расскажите про него поподробнее.
защитник 2й пары. в меньшинство. каких то ярких атакующих навыков не замечено. в серии с Трактором несколько раз эпично привёз.
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