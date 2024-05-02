«Авангард» подписал контракт с Коледовым на 2 года

«Авангард» подписал контракт с защитником Павлом Коледовым.

Срок соглашения рассчитан на два года.

В минувшем сезоне 29‑летний защитник играл за « ».

набрал 11 (6+5) очков в 55 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+9». В 6 матчах плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 1 передача при полезности «-2»