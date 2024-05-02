Суд обязал Евгения Медведева выплатить около 16 млн рублей агенту Романову («Бизнес Online»)

Экс-хоккеист Евгений Медведев проиграл суд агенту Станиславу Романову.

Как сообщает «Бизнес Online», гражданский иск, который был подан 28 сентября 2023 года, рассматривался Вахитовским районным судом Казани в начале 2024 года.

Недавно было вынесено решение в пользу хоккейного агента Станислава Романова. Суд частично удовлетворил требования истца и обязал выплатить агенту около 16 млн рублей.

В материалах суда указано, что Романову были положены 2% от контракта хоккеиста. Это было прописано в договоре между игроком и агентом. Сообщается, что Медведев не выплачивал эту сумму с 2016 по 2019 год, когда играл за «Авангард».

В сезоне-2016/17 вознаграждение Романова, согласно документам дела, составило 4 млн 350 тысяч рублей, в сезоне-2017/18 – 4 млн 567 тысяч, в сезоне-2018/19 – 2 млн 610 тысяч. Общая сумма долга Медведева составляет 11 млн 527 тысяч рублей.

Кроме того, бывший защитник «Ак Барса», «Авангарда» и сборной России должен выплатить Романову 4 млн 357 тысяч рублей в качестве процентов за использование чужих денежных средств в период с 30 мая 2019 года по 15 апреля 2022 года.

Сообщается, что Медведев мог обжаловать решение Вахитовского суда в Верховном суде РТ в течение месяца, но не сделал этого.

Издание отмечает, что игрок и агент отказались от комментариев.

Напомним, Евгений Медведев объявил о завершении карьеры в 2020 году.