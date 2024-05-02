Суд обязал Евгения Медведева выплатить около 16 млн рублей агенту Романову («Бизнес Online»)

Теги Авангард Евгений Медведев КХЛ Станислав Романов агент деньги Хоккей

Экс-хоккеист Евгений Медведев проиграл суд агенту Станиславу Романову.

Как сообщает «Бизнес Online», гражданский иск, который был подан 28 сентября 2023 года, рассматривался Вахитовским районным судом Казани в начале 2024 года.

Недавно было вынесено решение в пользу хоккейного агента Станислава Романова. Суд частично удовлетворил требования истца и обязал Евгения Медведева выплатить агенту около 16 млн рублей.

В материалах суда указано, что Романову были положены 2% от контракта хоккеиста. Это было прописано в договоре между игроком и агентом. Сообщается, что Медведев не выплачивал эту сумму с 2016 по 2019 год, когда играл за «Авангард». 

В сезоне-2016/17 вознаграждение Романова, согласно документам дела, составило 4 млн 350 тысяч рублей, в сезоне-2017/18 – 4 млн 567 тысяч, в сезоне-2018/19 – 2 млн 610 тысяч. Общая сумма долга Медведева составляет 11 млн 527 тысяч рублей.

Кроме того, бывший защитник «Ак Барса», «Авангарда» и сборной России должен выплатить Романову 4 млн 357 тысяч рублей в качестве процентов за использование чужих денежных средств в период с 30 мая 2019 года по 15 апреля 2022 года.

Сообщается, что Медведев мог обжаловать решение Вахитовского суда в Верховном суде РТ в течение месяца, но не сделал этого.

Издание отмечает, что игрок и агент отказались от комментариев.

Напомним, Евгений Медведев объявил о завершении карьеры в 2020 году.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ахренеть суммы...
+3
0
+3
Хорошая зарплата: 217.5 млн., 228.35 млн. и сезон "на сдачу" 130.5 млн.
В нынешние времена половина КХЛ стартовой пятерке платит что-то соразмерное.
Агентские на фоне такой ЗП выглядят вполне адекватными
+2
0
+2
Ответ Пользователь Имени
Хорошая зарплата: 217.5 млн., 228.35 млн. и сезон "на сдачу" 130.5 млн. В нынешние времена половина КХЛ стартовой пятерке платит что-то соразмерное. Агентские на фоне такой ЗП выглядят вполне адекватными
Быстро считаешь 👏🏽👏🏽👏🏽
ЗП космос конечно…Какой курс$ был примерно на тот момент ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий