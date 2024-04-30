Карбери о «Вашингтоне»: «Как найти игроков с 40 голами и 100 очками без драфта? Ожидать, что Макмайкл станет Пойнтом, – не справедливо. Не каждый первораундник станет Кучеровым или Панариным»
Спенсер Карбери поделился мнением о необходимости усиления атаки «Вашингтона».
В регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталс» забили 220 голов – меньше всех участников розыгрыша Кубка Стэнли в этом сезоне.
«Это самая сложная задача для нас как клуба: как найти хоккеистов с 40 голами и 100 очками, не делая этого через драфт? Это задача клуба, над которой нам предстоит поработать.
Не хочу слишком углубляться в вопросы менеджмента, но настаивать и ожидать, что Коннор Макмайкл станет Брэйденом Пойнтом – я не думаю, что это справедливо. Забить 40 голов и набрать 100 очков – я не думаю, что это справедливо.
Я не могу ожидать, что он и Хендрикс Лапьер будут набирать сто очков. На это способны очень, очень уникальные игроки.
Мы поможем им развиваться и расти – это моя работа. Могут ли они забить 25-30 голов? Смогут ли они играть в третьем, втором звене? Да, я думаю, что могут.
Но я думаю, что нам нужно быть осторожными и умерить ожидания.
Просто потому, что не каждый выбранный в первом раунде драфта станет Пойнтом, Никитой Кучеровым или Артемием Панариным», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
И, однако, он как минимум на публику открещивается, что тащит КММ на первого-второго центра, говоря что тот НИКОГДА не приблизится к 40 голов или 100 очков.
Ну и самое главное, что он говорит именно про центров, хотя в слегка связанном примере привел двух вингов.
Оптимизма стало чуть больше
ну а тем, кто начинает докапываться до конкретных имён, не видя леса за деревьями, объясню (попробую):
1. не все игроки даже топовых пиков способны вырасти в звезд лиги
2. каждому игроку нужно время на развитие
3. Карбери планирует развивать нынешнюю молодёжь, но вполне понимает её ограничения
Andrew Cristall - 111 очков за сезон в WHL
Ryan Leonard - 60 очков за сезон в NCAA. №8 драфта 2023.
Если в Вашингтоне помогут им реализовать имеющийся потенциал, то забивать точно будет кому.
Ну а Мирошниченко уже сыграл за основу.
В этой связи можно только апплодировать скаутам и ГМ Тампы и Детройта, которые вытаскивали Поинта, Кучерова, или Дацюка с Зеттербергом в поздних раундах.
Вашингтону надо развивать скаутскую службу. И научиться, наконец, развивать молодёжь.
"Это самая сложная задача для нас как клуба: как найти хоккеистов с 40 голами и 100 очками, не делая этого через драфт?"
кстати, это задача не тренера, а ген. менеджера.