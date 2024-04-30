Карбери о «Вашингтоне»: «Как найти игроков с 40 голами и 100 очками без драфта? Ожидать, что Макмайкл станет Пойнтом, – не справедливо. Не каждый первораундник станет Кучеровым или Панариным»

Спенсер Карбери поделился мнением о необходимости усиления атаки «Вашингтона».

В регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталс» забили 220 голов – меньше всех участников розыгрыша Кубка Стэнли в этом сезоне.

«Это самая сложная задача для нас как клуба: как найти хоккеистов с 40 голами и 100 очками, не делая этого через драфт? Это задача клуба, над которой нам предстоит поработать.

Не хочу слишком углубляться в вопросы менеджмента, но настаивать и ожидать, что станет Брэйденом Пойнтом – я не думаю, что это справедливо. Забить 40 голов и набрать 100 очков – я не думаю, что это справедливо.

Я не могу ожидать, что он и будут набирать сто очков. На это способны очень, очень уникальные игроки.

Мы поможем им развиваться и расти – это моя работа. Могут ли они забить 25-30 голов? Смогут ли они играть в третьем, втором звене? Да, я думаю, что могут.

Но я думаю, что нам нужно быть осторожными и умерить ожидания.

Просто потому, что не каждый выбранный в первом раунде драфта станет Пойнтом, или », – сказал главный тренер « » .