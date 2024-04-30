Карбери о «Вашингтоне»: «Как найти игроков с 40 голами и 100 очками без драфта? Ожидать, что Макмайкл станет Пойнтом, – не справедливо. Не каждый первораундник станет Кучеровым или Панариным»

Теги Вашингтон НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Брэйден Пойнт Коннор Макмайкл Хендрикс Лапьер Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери поделился мнением о необходимости усиления атаки «Вашингтона».

В регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталс» забили 220 голов – меньше всех участников розыгрыша Кубка Стэнли в этом сезоне.

«Это самая сложная задача для нас как клуба: как найти хоккеистов с 40 голами и 100 очками, не делая этого через драфт? Это задача клуба, над которой нам предстоит поработать.

Не хочу слишком углубляться в вопросы менеджмента, но настаивать и ожидать, что Коннор Макмайкл станет Брэйденом Пойнтом – я не думаю, что это справедливо. Забить 40 голов и набрать 100 очков – я не думаю, что это справедливо.

Я не могу ожидать, что он и Хендрикс Лапьер будут набирать сто очков. На это способны очень, очень уникальные игроки.

Мы поможем им развиваться и расти – это моя работа. Могут ли они забить 25-30 голов? Смогут ли они играть в третьем, втором звене? Да, я думаю, что могут.

Но я думаю, что нам нужно быть осторожными и умерить ожидания.

Просто потому, что не каждый выбранный в первом раунде драфта станет Пойнтом, Никитой Кучеровым или Артемием Панариным», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

10 комментариев
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Самое смешное, что ни Пойнт, ни Кучеров, ни, тем более, Панарин не было выбраны в первом раунде)
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+10
Ответ Kyle Cumiskey
Самое смешное, что ни Пойнт, ни Кучеров, ни, тем более, Панарин не было выбраны в первом раунде)
Так он это и имел в виду) Поэтому и такие примеры
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-1
+8
Однако он уважает русских).
И, однако, он как минимум на публику открещивается, что тащит КММ на первого-второго центра, говоря что тот НИКОГДА не приблизится к 40 голов или 100 очков.
Ну и самое главное, что он говорит именно про центров, хотя в слегка связанном примере привел двух вингов.
Оптимизма стало чуть больше
+4
-1
+3
Карбери выдаёт базу, которую кому-то слышать не нужно, а кому-то бесполезно.
ну а тем, кто начинает докапываться до конкретных имён, не видя леса за деревьями, объясню (попробую):
1. не все игроки даже топовых пиков способны вырасти в звезд лиги
2. каждому игроку нужно время на развитие
3. Карбери планирует развивать нынешнюю молодёжь, но вполне понимает её ограничения
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И чего это ГТ Вашингтона расскромничался. "Сломку" подкладывает. У Вашингтона есть такие проспекты, как:
Andrew Cristall - 111 очков за сезон в WHL
Ryan Leonard - 60 очков за сезон в NCAA. №8 драфта 2023.
Если в Вашингтоне помогут им реализовать имеющийся потенциал, то забивать точно будет кому.
Ну а Мирошниченко уже сыграл за основу.
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В данном случае большие вопросы к ГМ и скаутам Вашингтона, которые отсматривали и драфтовали игроков. Что Макмайкл, что Лапьер не являются топами. Да, это хорошие игроки по меркам НХЛ, но они игроки 3 звена. И на топ 6 они пока не тянут.
В этой связи можно только апплодировать скаутам и ГМ Тампы и Детройта, которые вытаскивали Поинта, Кучерова, или Дацюка с Зеттербергом в поздних раундах.
Вашингтону надо развивать скаутскую службу. И научиться, наконец, развивать молодёжь.
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Ответ antonio1589
Ну может попробовать обмены или на рынке свободных агентов поискать?
А у Вашингтона есть активы для обменов?
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Ответ antonio1589
Ну может попробовать обмены или на рынке свободных агентов поискать?
ну а может, текст новости прочитать?
"Это самая сложная задача для нас как клуба: как найти хоккеистов с 40 голами и 100 очками, не делая этого через драфт?"
кстати, это задача не тренера, а ген. менеджера.
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Ответ Максим Седов
А у Вашингтона есть активы для обменов?
Конечно, любимый игрок местных юзеров МакМайкл плюс пики.
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