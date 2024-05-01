«Металлург» хочет приобрести Башкирова. Форвард не принял квалификационное предложение «Салавата» (Metaratings)

«Металлург» намерен приобрести нападающего Данила Башкирова.

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Как сообщает Metaratings, Башкиров не принял квалификационное предложение уфимцев и вышел на рынок ограниченно свободных агентов.

Магнитогорцы сделали контрактное предложение хоккеисту.

В сезоне-2023/24 провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.