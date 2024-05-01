«Металлург» хочет приобрести Башкирова. Форвард не принял квалификационное предложение «Салавата» (Metaratings)

Теги Салават Юлаев Металлург Мг возможные переходы КХЛ Данил Башкиров Хоккей

«Металлург» намерен приобрести нападающего Данила Башкирова.

Права на игрока принадлежат «Салавату Юлаеву».

Как сообщает Metaratings, Башкиров не принял квалификационное предложение уфимцев и вышел на рынок ограниченно свободных агентов.

Магнитогорцы сделали контрактное предложение хоккеисту.

В сезоне-2023/24 Данил Башкиров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.

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10 комментариев
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Пусть лучше Баширова заберут бесплатно
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Не удивлюсь, если у Разина заиграет
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И это правильно, чтоб болельщики из красной Башкирии и ближайших районов тоже болели за металлург)))
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Башкиров с компанией вечно молодых - так нечем не запомнились в плей-офф, кроме упущенных возможностей, для Салавата фактически не серьезная потеря, лучше пусть подумают как Аймурзина вернуть…
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видимо мало предложили..
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ну много на много он в плей-офф не напахал
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Повторить оффер и обменять на запад, так вижу.
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Ответ Kipsone
Башкиров с компанией вечно молодых - так нечем не запомнились в плей-офф, кроме упущенных возможностей, для Салавата фактически не серьезная потеря, лучше пусть подумают как Аймурзина вернуть…
Полность согласен, у ник уже скоро внуки появятся, а все молодые и перспективные . Не серьезная потеря.
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