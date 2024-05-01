«Металлург» хочет приобрести Башкирова. Форвард не принял квалификационное предложение «Салавата» (Metaratings)
«Металлург» намерен приобрести нападающего Данила Башкирова.
Права на игрока принадлежат «Салавату Юлаеву».
Как сообщает Metaratings, Башкиров не принял квалификационное предложение уфимцев и вышел на рынок ограниченно свободных агентов.
Магнитогорцы сделали контрактное предложение хоккеисту.
В сезоне-2023/24 Данил Башкиров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.