Овечкин о 8 голах в первых 43 играх: «Боялся, что меня обменяют. Слава богу, я все еще здесь. Честно говоря, было тяжело»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Александр Овечкин высказался о своей результативности в сезоне-2023/24.

В первых 43 играх регулярного чемпионата на его счету было 8 голов. Он завершил регулярку с 31 шайбой в 79 матчах. 

«Да, я боялся, что меня обменяют, но, слава богу, я все еще здесь», – пошутил Овечкин.

«Честно говоря, было тяжело из-за всей этой ситуации, травм. Я все время разговаривал с Карбери.

Мы просто пытались понять, как мне лучше начать выполнять свою работу, забивать и набирать очки», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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11 комментариев
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кто ж его обменяет, он же памятник
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38 лет. 9,5 млн под кепкой. 8 голов в 43 матчах. И статус живой легенды клуба, идущей на мегарекорд. Действительно, стоило бояться обмена) Ови - весельчак!
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Йозефине не звонил
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Ответ Unknown Noname
38 лет. 9,5 млн под кепкой. 8 голов в 43 матчах. И статус живой легенды клуба, идущей на мегарекорд. Действительно, стоило бояться обмена) Ови - весельчак!
даже грецки меняли, да
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а в плэй офф он ещё больше обмена испугался. Короче найден ответ на вопрос о результативности Ови в этом сезоне
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Следующий сезон будет показательным
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Ну нелёгкая ноша, конечно. Дорогой, ты всегда желанный гость в родном клубе. Пошалил изрядно уже, возможно, требуется перезагрузка, под всем этим давлением - и грандиозный камбэк.
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Ответ SlanselaP
Комментарий скрыт
Методички смените. Ови не пойдет в ГД
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Ответ Михаил Майоров
Методички смените. Ови не пойдет в ГД
Конечно, конечно, Шубский не пойдет в ГД, хомячки уже заминусовали, а через пару лет будет ай-ай-ай-ай. Хомячки, хомячки никогда не меняются.
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