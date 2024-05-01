Овечкин о 8 голах в первых 43 играх: «Боялся, что меня обменяют. Слава богу, я все еще здесь. Честно говоря, было тяжело»

Александр Овечкин высказался о своей результативности в сезоне-2023/24.

В первых 43 играх регулярного чемпионата на его счету было 8 голов. Он завершил регулярку с 31 шайбой в 79 матчах.

«Да, я боялся, что меня обменяют, но, слава богу, я все еще здесь», – пошутил Овечкин.

«Честно говоря, было тяжело из-за всей этой ситуации, травм. Я все время разговаривал с .

Мы просто пытались понять, как мне лучше начать выполнять свою работу, забивать и набирать очки», – сказал капитан « » .