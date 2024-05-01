«Авангард» обменял Бойкова, получив права на Меркли из «Куньлуня»

«Авангард» обменял Сергея Бойкова в «Куньлунь», получив права на Райана Меркли.

Об этом сообщает Metaratings. Также китайский клуб получил от омичей денежную компенсацию.

Ранее поступила информация, что «Авангард» рассматривает различные варианты приобретения канадского защитника.

23-летний Меркли провел 64 матча в регулярном чемпионате за «Куньлунь» и набрал 29 (3+26) очков.

На счету 28-летнего Бойкова 40 игр и 7 (5+2) очков в регулярке. Защитник провел 12 встреч в плей-офф, забросив одну шайбу.