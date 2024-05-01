«Авангард» обменял Бойкова, получив права на Меркли из «Куньлуня»

Теги Авангард переходы КХЛ Сергей Бойков Куньлунь Ред Стар Райан Меркли Хоккей

«Авангард» обменял Сергея Бойкова в «Куньлунь», получив права на Райана Меркли.

Об этом сообщает Metaratings. Также китайский клуб получил от омичей денежную компенсацию.

Ранее поступила информация, что «Авангард» рассматривает различные варианты приобретения канадского защитника.

23-летний Меркли провел 64 матча в регулярном чемпионате за «Куньлунь» и набрал 29 (3+26) очков.

На счету 28-летнего Бойкова 40 игр и 7 (5+2) очков в регулярке. Защитник провел 12 встреч в плей-офф, забросив одну шайбу.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хороший обмен🥳
+3
-1
+2
Точно ничего не потеряли.
+2
0
+2
Играл в Нхл за Сан- Хосе, добро пожаловать в Авангард.
+2
0
+2
Ураааа
0
0
0
Отлично! Антоша взялся наконец за дело
0
0
0
Ответ Александр Маслов
Играл в Нхл за Сан- Хосе, добро пожаловать в Авангард.
Типа плохо? Ничего, что Авангард вытащил его из самого ненужного клуба в истории хоккея?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий