Евгений Бирюков завершил карьеру в 38 лет. Защитник провел 1001 игру в КХЛ – это рекорд
38-летний Евгений Бирюков завершил спортивную карьеру.
Он выступал за «Металлург», с которым дважды брал Кубок Гагарина, и за «Салават Юлаев».
На счету Бирюкова 1001 игра в Фонбет чемпионате КХЛ и плей-офф. Хоккеист является рекордсменом лиги по этому показателю.
В составе сборной России защитник играл на трех чемпионатах мира и побеждал в 2012 году.
«Когда мне стало 11 лет, мы переехали в Магнитогорск. И здесь, в родной команде, начался мой путь. Я благодарен своим первым тренерам – Сергею Владимировичу Зинову и Андрею Викторовичу Шаянову – за то время, труд и опыт, который в меня вложили.
Сейчас я действительно горжусь тем, какой путь мне удалось проделать вместе со своими партнерами. Хоккей подарил мне в этой жизни многое: друзей, большие и незабываемые победы, невероятные эмоции. А главное, сделал меня тем, кем я являюсь сейчас.
В хоккей я играю уже больше 30 лет и понимаю, что моя жизнь не может существовать без любимой игры. Я не говорю хоккею «Прощай», а говорю «До свидания» – своей игровой карьере!» – написал Евгений Бирюков.
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