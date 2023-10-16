Константин Барулин: «КХЛ движется в правильном направлении, нравится, как лига развивается. Слежу за «Ак Барсом», «Амуром», за игрой «Авангарда»

Теги Ак Барс Авангард Амур Алексей Морозов Константин Барулин чемпионат Швеции КХЛ Михаил Кравец Андрей Мартемьянов Политика Хоккей

Константин Барулин считает, что КХЛ движется в правильном направлении.

«Слежу за «Ак Барсом», где играют ребята, с кем я играл. Наблюдаю за Хабаровском. В этом сезоне «Амур» еще покажет когти. Прекрасно знаю главного тренера команды Андрея Мартемьянова. Я с ним работал еще в «Тюмени». Большой ему привет!

За игрой «Авангарда» смотрю, мне импонирует Михаил Кравец.

В целом нравится, как развивается КХЛ, и желаю нынешнему руководству и президенту лиги Алексею Морозову идти вперед. Понятно, что тяжело со всеми политическими моментами, много легионеров покинули лигу, но КХЛ движется в правильном направлении», – сказал экс-вратарь сборной России Константин Барулин, ныне играющий за шведский «Бурос».

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2 комментария

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Bdv68
Автомобилист тоже на А... есличо ☝️
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Bashibuzuck
Этот сезон действительно очень интересный, много легов уехало, но на смену им пришло много молодых игроков, и смотрятся они очень-очень неплохо
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