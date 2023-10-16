Константин Барулин: «КХЛ движется в правильном направлении, нравится, как лига развивается. Слежу за «Ак Барсом», «Амуром», за игрой «Авангарда»
Константин Барулин считает, что КХЛ движется в правильном направлении.
«Слежу за «Ак Барсом», где играют ребята, с кем я играл. Наблюдаю за Хабаровском. В этом сезоне «Амур» еще покажет когти. Прекрасно знаю главного тренера команды Андрея Мартемьянова. Я с ним работал еще в «Тюмени». Большой ему привет!
За игрой «Авангарда» смотрю, мне импонирует Михаил Кравец.
В целом нравится, как развивается КХЛ, и желаю нынешнему руководству и президенту лиги Алексею Морозову идти вперед. Понятно, что тяжело со всеми политическими моментами, много легионеров покинули лигу, но КХЛ движется в правильном направлении», – сказал экс-вратарь сборной России Константин Барулин, ныне играющий за шведский «Бурос».
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