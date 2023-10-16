Константин Барулин: «КХЛ движется в правильном направлении, нравится, как лига развивается. Слежу за «Ак Барсом», «Амуром», за игрой «Авангарда»

Константин Барулин считает, что КХЛ движется в правильном направлении.

«Слежу за « », где играют ребята, с кем я играл. Наблюдаю за Хабаровском. В этом сезоне « » еще покажет когти. Прекрасно знаю главного тренера команды . Я с ним работал еще в «Тюмени». Большой ему привет!

За игрой « » смотрю, мне импонирует Михаил Кравец.

В целом нравится, как развивается КХЛ, и желаю нынешнему руководству и президенту лиги Алексею Морозову идти вперед. Понятно, что тяжело со всеми политическими моментами, много легионеров покинули лигу, но движется в правильном направлении», – сказал экс-вратарь сборной России Константин Барулин, ныне играющий за шведский «Бурос».