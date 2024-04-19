Георгиев занял 1-е место среди вратарей по победам в регулярке – 38 в 63 играх

Александр Георгиев занял первое место по победам в сезоне-2023/24.

Вратарь « » одержал 38 побед в 63 играх регулярного чемпионата .

Второе место занял голкипер « » Коннор Хеллибак с 37 победами в 60 матчах.

Третье место разделили (« », 36 в 58), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 36 в 55) и Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 36 в 59).