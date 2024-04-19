Георгиев занял 1-е место среди вратарей по победам в регулярке – 38 в 63 играх

Теги рейтинги Рейнджерс Флорида Колорадо Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Виннипег Игорь Шестеркин Коннор Хеллибак Александр Георгиев Стюарт Скиннер Хоккей

Александр Георгиев занял первое место по победам в сезоне-2023/24.

Вратарь «Колорадо» одержал 38 побед в 63 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Второе место занял голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак с 37 победами в 60 матчах.

Третье место разделили Сергей БобровскийФлорида», 36 в 58), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 36 в 55) и Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 36 в 59).

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12 комментариев
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Войдёт в зал славы болгарского спорта, я бы сказал уже там)
+20
-4
+16
Ответ Вадим Сидоров
Войдёт в зал славы болгарского спорта, я бы сказал уже там)
И румынского тоже
+8
0
+8
Как болельщик Колорадо под такой новостью могу только одно написать - АХАХАХА
Надеюсь в этот раз будет то случай, когда не веришь в игрока, а он тебя поср*мит и просто принесет команде кубок
+3
0
+3
Но уровень игры, мягко говоря, нечемпионский
+3
0
+3
Три россиянина в пятёрке - доверяют им!
+5
-3
+2
А по проценту отражённых на 18-м месте из 20, среди сыгравших 50+ матчей.
+2
0
+2
Ответ Пинающий Достоинства
И румынского тоже
А какая разница?)
+2
0
+2
А что дают за первое место по победам в сезоне?
0
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0
Хорошее достижение, но справедливости ради хочу отметить, что все вратари из топ-5 сыграли меньше матчей. Тот-же Шестёркин сыграл на 7 матчей меньше, а за 7 игр он, играя за обладателя Президентского Кубка, несомненно выиграл бы 2+ игры.
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Ответ Glyb Aleksey
обидно, конечно, что сейчас сборная отстранена от международных соревнований - едва ли не лучший состав из игроков НХЛ за долгое время можно было бы собрать - что сзади, что впереди все впорядке было бы.
«Спереди» все в порядке на краях, а «сзади» в - воротах.
Россыпи центров, пока как не было, так и нет. И не сказать, что с защитниками, все уж так хорошо.
+3
-3
0
Ответ Stas_M
Как болельщик Колорадо под такой новостью могу только одно написать - АХАХАХА Надеюсь в этот раз будет то случай, когда не веришь в игрока, а он тебя поср*мит и просто принесет команде кубок
Ничто не остается как верить в FОURgiev, хотя мне кажется мы yвидим в плей-офф еще финского Винни-Пуха
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