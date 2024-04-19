Георгиев занял 1-е место среди вратарей по победам в регулярке – 38 в 63 играх
Александр Георгиев занял первое место по победам в сезоне-2023/24.
Вратарь «Колорадо» одержал 38 побед в 63 играх регулярного чемпионата НХЛ.
Второе место занял голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак с 37 победами в 60 матчах.
Третье место разделили Сергей Бобровский («Флорида», 36 в 58), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 36 в 55) и Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 36 в 59).
Надеюсь в этот раз будет то случай, когда не веришь в игрока, а он тебя поср*мит и просто принесет команде кубок
Россыпи центров, пока как не было, так и нет. И не сказать, что с защитниками, все уж так хорошо.