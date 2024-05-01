Коршков получит 130 млн рублей в «Ак Барсе» за 2 сезона

Егор Коршков заработает 130 млн рублей за 2 сезона в «Ак Барсе».

Ранее стало известно, что 27-летний форвард подписал соглашение с казанским клубом.

По данным журналиста Артура Хайруллина, зарплата игрока составит 65 миллионов рублей за сезон.

В минувшем сезоне Коршков провел 67 матчей за «Амур» в регулярном чемпионате и набрал 44 (15+29) очка при полезности «плюс 10» и среднем игровом времени 16:50.

В плей-офф нападающий сыграл 6 матчей и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2».

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