Коршков получит 130 млн рублей в «Ак Барсе» за 2 сезона

Теги Ак Барс Амур КХЛ Егор Коршков деньги Хоккей

Егор Коршков заработает 130 млн рублей за 2 сезона в «Ак Барсе».

Ранее стало известно, что 27-летний форвард подписал соглашение с казанским клубом.

По данным журналиста Артура Хайруллина, зарплата игрока составит 65 миллионов рублей за сезон.

В минувшем сезоне Коршков провел 67 матчей за «Амур» в регулярном чемпионате и набрал 44 (15+29) очка при полезности «плюс 10» и среднем игровом времени 16:50.

В плей-офф нападающий сыграл 6 матчей и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2».

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5 комментариев
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У него же один хороший сезон. Сможет также сыграть в топ клубе?
+5
0
+5
Такие сейчас расценки как ни крути
+3
0
+3
Ответ Синий туман
Комментарий удален пользователем
Цифры надо при подписании контракта указывать, как в НХЛ.
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
А так спасибо за сезон в Амуре. Удачи.
0
0
0
Ответ amurseff03
У него же один хороший сезон. Сможет также сыграть в топ клубе?
При нынешнем ограниченном рынке КХЛ, без риска никуда
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