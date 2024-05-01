Нам очень жаль
5 2

Страница временно недоступна

У нас кое-что сломалось, но мы это уже чиним.
Обновите страницу чуть позже
или воспользуйтесь нашими соцсетями

Коршков перешел в «Ак Барс». Контракт подписан на 2 года

Теги Ак Барс Амур переходы КХЛ Егор Коршков Хоккей

«Ак Барс» объявил о подписании контракта с форвардом Егором Коршковым.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до завершения сезона-2025/26. 

В минувшем сезоне Егор Коршков провел 67 матчей за «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 44 (15+29) очка при полезности «плюс 10» и среднем игровом времени 16:50.

В плей-офф нападающий сыграл 6 матчей и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2».

Куда уйдет Шипачев? Кого понахватает СКА на этот раз? Онлайн открытия рынка в КХЛ

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Отличное усиление 👍
+2
-2
0
Для 2звена норм.
0
0
0
По ходу сезона вернется в Амур😉
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий