Коршков перешел в «Ак Барс». Контракт подписан на 2 года

«Ак Барс» объявил о подписании контракта с форвардом Егором Коршковым.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до завершения сезона-2025/26.

В минувшем сезоне провел 67 матчей за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 44 (15+29) очка при полезности «плюс 10» и среднем игровом времени 16:50.

В плей-офф нападающий сыграл 6 матчей и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2».

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