Коршков перешел в «Ак Барс». Контракт подписан на 2 года
«Ак Барс» объявил о подписании контракта с форвардом Егором Коршковым.
Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до завершения сезона-2025/26.
В минувшем сезоне Егор Коршков провел 67 матчей за «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 44 (15+29) очка при полезности «плюс 10» и среднем игровом времени 16:50.
В плей-офф нападающий сыграл 6 матчей и отметился 3 (2+1) баллами при полезности «плюс 2».
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