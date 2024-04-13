Андрей Коваленко о тренере для «Сибири»: «Епанчинцев и Якубов – очевидные кандидатуры. Если еще кого-то предлагать, то того же Рябыкина. Плюс не забывайте Буцаева»

Андрей Коваленко высказался о претендентах на пост главного тренера «Сибири».

– По слухам, в списке претендентов на пост нового главного тренера – , и Равиль Якубов. Как этот список оцените?

– Епанчинцев и Якубов, на мой взгляд, очевидные кандидатуры.

Первый хорошо работал в « », в связке с таким сильным менеджером, как , привел к чемпионству «Югру», в этом сезоне их Ханты-Мансийск выбил из плей-офф действующего обладателя Кубка Петрова – воскресенский «Химик».

Кстати, мне нравилось, в какой хоккей с Епанчинцевым играл « » – именно этого атакующего стиля в прошедшем сезоне придерживался с красно-белыми и Алексей Жамнов.

Неплохо знаю и Равиля Якубова. В родном для меня ЦСКА в штабе Сергея Федорова он выполнял много черновой работы. Например, во время Олимпиады в Пекине, когда Федоров помогал сборной России, именно Якубов вел тренировочный процесс, что вскоре привело к победе в Кубке Гагарина. На мой взгляд, Равиль готов сделать большой шаг вперед и стать главным тренером.

– Вы ничего не сказали о Скабелке.

– Мое отношение к этом специалисту известно. В том же «Локомотиве» он не давал играть молодежи, скажем, придерживал не только Николая Коваленко, но и, например, Максима Березкина, который сегодня разрывает плей-офф КХЛ. Плюс при нем «Барыс», не имея лимита на легионеров, два сезона шел последним на Востоке.

Если кого-то еще и предлагать, то того же Рябыкина. Жесткий парень, чемпион, знает о регионе все, правая рука Боба Хартли в «Авангарде». Плюс не забывайте Вячеслава Буцаева, с которым вместе начинали в ЦСКА и который уже сделал себе тренерское имя, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко