Андрей Коваленко о тренере для «Сибири»: «Епанчинцев и Якубов – очевидные кандидатуры. Если еще кого-то предлагать, то того же Рябыкина. Плюс не забывайте Буцаева»

Теги Сибирь ЦСКА Локомотив Амур Спартак Дмитрий Рябыкин Вадим Епанчинцев Андрей Коваленко Сергей Гусев Равиль Якубов Андрей Скабелка Вячеслав Буцаев КХЛ Барыс Югра Николай Коваленко Максим Березкин Хоккей

Андрей Коваленко высказался о претендентах на пост главного тренера «Сибири».

– По слухам, в списке претендентов на пост нового главного тренера – Вадим Епанчинцев, Андрей Скабелка и Равиль Якубов. Как этот список оцените?

– Епанчинцев и Якубов, на мой взгляд, очевидные кандидатуры.

Первый хорошо работал в «Амуре», в связке с таким сильным менеджером, как Сергей Гусев, привел к чемпионству «Югру», в этом сезоне их Ханты-Мансийск выбил из плей-офф действующего обладателя Кубка Петрова – воскресенский «Химик».

Кстати, мне нравилось, в какой хоккей с Епанчинцевым играл «Спартак» – именно этого атакующего стиля в прошедшем сезоне придерживался с красно-белыми и Алексей Жамнов.

Неплохо знаю и Равиля Якубова. В родном для меня ЦСКА в штабе Сергея Федорова он выполнял много черновой работы. Например, во время Олимпиады в Пекине, когда Федоров помогал сборной России, именно Якубов вел тренировочный процесс, что вскоре привело к победе в Кубке Гагарина. На мой взгляд, Равиль готов сделать большой шаг вперед и стать главным тренером.

– Вы ничего не сказали о Скабелке.

– Мое отношение к этом специалисту известно. В том же «Локомотиве» он не давал играть молодежи, скажем, придерживал не только Николая Коваленко, но и, например, Максима Березкина, который сегодня разрывает плей-офф КХЛ. Плюс при нем «Барыс», не имея лимита на легионеров, два сезона шел последним на Востоке.

Если кого-то еще и предлагать, то того же Рябыкина. Жесткий парень, чемпион, знает о регионе все, правая рука Боба Хартли в «Авангарде». Плюс не забывайте Вячеслава Буцаева, с которым вместе начинали в ЦСКА и который уже сделал себе тренерское имя, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий