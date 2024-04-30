Геннадий Курдин: «Тампу» откровенно сплавили в матче с «Флоридой». Бобровский поймал кураж, хотя судьи чудили»

Теги судьи Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин высказался о судействе в матче «Флориды» и «Тампы».

«Флорида» победила «Тампу» (6:1) в пятом матче в первом раунде Кубка Стэнли. «Лайтнинг» завершили выступления в плей-офф, уступив в серии со счетом 1-4.

В пятой игре судьи не засчитали два гола «Лайтнинг» при счете 0:0 и 1:2.

«Считаю, что «Тампу» откровенно сплавили в последнем матче против «Флориды».

Не засчитали две шайбы, где не было какой‑то большой помехи Бобровскому, сначала при счете 0:0, а после при счете 1:2.

Если бы первую шайбу засчитали, игра была бы совсем другая.

«Тампа» играла неплохо, но Сергей Бобровский, конечно, поймал кураж, хотя судьи тоже чудили», – сказал Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Кучерова.

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5 комментариев
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