Мичков вернулся в СКА по окончании аренды в «Сочи», Перевалов – в «Локомотив»

Теги Локомотив СКА переходы КХЛ Сочи Матвей Мичков Александр Перевалов Хоккей

Матвей Мичков возвращается в СКА по окончании аренды в «Сочи».

«Закончился срок арендных договоров «Сочи» с клубами СКА и «Локомотив», согласно которым за наш клуб выступали нападающие Матвей Мичков и Александр Перевалов.

Игроки возвращаются в расположение своих клубов.

Благодарим Матвея и Александра за игру и яркие эмоции, желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Сочи».

В сезоне-2023/24 Матвей Мичков провел 47 матчей за «Сочи» и набрал 41 (19+22) очко. В его активе также 1 игра за СКА.

На счету Александра Перевалова 2 (0+2) балла в 11 играх в составе «Сочи».

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7 комментариев
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Главная ошибка Мичкова, это переход в эту гнилую систему в раннем возрасте. Понятно что в Локомотиве есть обратный пример Лихачёва, но с Яриком он бы не подписал долгосрочный контракт и имел шанс поменять команду/лигу. А тут просто как в болоте застрял между этими двумя командами. Очередной урок для молодых, не езжайте вы к этому гению хоккея который 800 матчей посмотрел
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Для Мичкова оптимальным вариантом было бы полностью отыграть сезон за Сочи. Пройти с клубом предсезонку. В Сочи Мичкову дают играть, парень выходит в первом звене и первой бригаде большинства, развивается.
А у "великолепного тренера" Ромы Мичков опять будет сидеть в ротации..
+6
-4
+2
Ответ PRICE
Главная ошибка Мичкова, это переход в эту гнилую систему в раннем возрасте. Понятно что в Локомотиве есть обратный пример Лихачёва, но с Яриком он бы не подписал долгосрочный контракт и имел шанс поменять команду/лигу. А тут просто как в болоте застрял между этими двумя командами. Очередной урок для молодых, не езжайте вы к этому гению хоккея который 800 матчей посмотрел
Там по сути за Мичкова все решили. Продали права в СКА. А пацану потом запудрили мозги "великолЭпными" перспективами.
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Мичков свою взрослую карьеру наверное не так представлял.Благодаря Роману аренды в Сочи и 2 года без плейоф-круто.
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+1
Ответ PRICE
Главная ошибка Мичкова, это переход в эту гнилую систему в раннем возрасте. Понятно что в Локомотиве есть обратный пример Лихачёва, но с Яриком он бы не подписал долгосрочный контракт и имел шанс поменять команду/лигу. А тут просто как в болоте застрял между этими двумя командами. Очередной урок для молодых, не езжайте вы к этому гению хоккея который 800 матчей посмотрел
не ходите дети в Африку гулять
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Очень серьезно затормозил в системе. На свой уровень скорее всего уже не выйдет.
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Ответ Алексей Тор
Мичков свою взрослую карьеру наверное не так представлял.Благодаря Роману аренды в Сочи и 2 года без плейоф-круто.
Согласен, ему бы в плей оффе поиграть, ведь там самое лучшее, а в Ска может и лавку полировать.
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