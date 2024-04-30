Мичков вернулся в СКА по окончании аренды в «Сочи», Перевалов – в «Локомотив»

Матвей Мичков возвращается в СКА по окончании аренды в «Сочи».

«Закончился срок арендных договоров «Сочи» с клубами СКА и « », согласно которым за наш клуб выступали нападающие Матвей Мичков и Александр Перевалов.

Игроки возвращаются в расположение своих клубов.

Благодарим Матвея и Александра за игру и яркие эмоции, желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении « ».

В сезоне-2023/24 Матвей Мичков провел 47 матчей за «Сочи» и набрал 41 (19+22) очко. В его активе также 1 игра за .

На счету Александра Перевалова 2 (0+2) балла в 11 играх в составе «Сочи».