Мичков вернулся в СКА по окончании аренды в «Сочи», Перевалов – в «Локомотив»
Матвей Мичков возвращается в СКА по окончании аренды в «Сочи».
«Закончился срок арендных договоров «Сочи» с клубами СКА и «Локомотив», согласно которым за наш клуб выступали нападающие Матвей Мичков и Александр Перевалов.
Игроки возвращаются в расположение своих клубов.
Благодарим Матвея и Александра за игру и яркие эмоции, желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Сочи».
В сезоне-2023/24 Матвей Мичков провел 47 матчей за «Сочи» и набрал 41 (19+22) очко. В его активе также 1 игра за СКА.
На счету Александра Перевалова 2 (0+2) балла в 11 играх в составе «Сочи».
А у "великолепного тренера" Ромы Мичков опять будет сидеть в ротации..