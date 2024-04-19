Замгендиректора «Сочи» Бадюков: «Мичков у нас очень сильно добавил, повзрослел и становится сильнее. Понимаю интерес болельщиков, он играл ярко и результативно»

Теги СКА Алексей Бадюков КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Алексей Бадюков оценил прогресс форварда Матвея Мичкова.

– Многие болельщики два последних сезона ходят в «Большой», чтобы посмотреть на Матвея Мичкова, одного из самых талантливых молодых игроков страны. Есть шанс его снова увидеть в составе «Сочи»?

– Матвей выступал за «Сочи» на правах аренды. И я понимаю интерес болельщиков, так как Матвей играл ярко и результативно. У него еще два года действует контракт со СКА, поэтому после сезона нападающий вернулся в расположение петербургского клуба. Как его дальше использовать, будет решать тренерский штаб СКА.

Матвей, конечно, очень талантливый игрок с большим хоккейным айкью. Он очень сильно добавил, выступая за «Сочи», повзрослел и становится сильнее. Конечно, мы будем следить за его карьерой, не сомневаюсь, что он будет прогрессировать, – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям.

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5 комментариев
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Прикиньте, Мичкову еще 2 года в системе тухнуть
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Моё мнение, Мичков ничем и кикак не блеснёт в хоккее. Неправильным путём его ведут.
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Ответ Haman
С чего это тухнуть? Он играет на уровне Капризова и Кузнецова в 19-летнем возрасте. Так что нормально прогрессирует Мичков, в пределах нормы.
Капризова не вели с 15 лет
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Ответ 5kywn5cddd
Капризова не вели с 15 лет
Раньше одаренных было больше. Сейчас за каждого перспективного борются.
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