Замгендиректора «Сочи» Бадюков: «Мичков у нас очень сильно добавил, повзрослел и становится сильнее. Понимаю интерес болельщиков, он играл ярко и результативно»

Алексей Бадюков оценил прогресс форварда Матвея Мичкова.

– Многие болельщики два последних сезона ходят в «Большой», чтобы посмотреть на , одного из самых талантливых молодых игроков страны. Есть шанс его снова увидеть в составе «Сочи»?

– Матвей выступал за «Сочи» на правах аренды. И я понимаю интерес болельщиков, так как Матвей играл ярко и результативно. У него еще два года действует контракт со СКА, поэтому после сезона нападающий вернулся в расположение петербургского клуба. Как его дальше использовать, будет решать тренерский штаб .

Матвей, конечно, очень талантливый игрок с большим хоккейным айкью. Он очень сильно добавил, выступая за «Сочи», повзрослел и становится сильнее. Конечно, мы будем следить за его карьерой, не сомневаюсь, что он будет прогрессировать, – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям.