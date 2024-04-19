Генменеджер «Филадельфии» Бриэр о Мичкове: «Если бы появилась возможность привезти его поскорее, мы бы за нее ухватились. Но его контракт рассчитан еще на два года»

Генеральный менеджер «Филадельфии» рассказал о ситуации с Матвеем Мичковым.

На драфте НХЛ-2023 клуб выбрал 19-летнего форварда под общим седьмым номером.

«Слушайте, если бы появилась возможность привезти его сюда поскорее, мы бы за нее ухватились. Но, насколько мне известно, на данный момент сроки остаются прежними.

Его контракт рассчитан еще на два года, ему пришлось бы найти способ расторгнуть его, прежде чем мы сможем что-либо предпринять. Это не в нашей власти», – сказал .