Генменеджер «Филадельфии» Бриэр о Мичкове: «Если бы появилась возможность привезти его поскорее, мы бы за нее ухватились. Но его контракт рассчитан еще на два года»

Теги СКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Генеральный менеджер «Филадельфии» рассказал о ситуации с Матвеем Мичковым.

На драфте НХЛ-2023 клуб выбрал 19-летнего форварда под общим седьмым номером.

«Слушайте, если бы появилась возможность привезти его сюда поскорее, мы бы за нее ухватились. Но, насколько мне известно, на данный момент сроки остаются прежними.

Его контракт рассчитан еще на два года, ему пришлось бы найти способ расторгнуть его, прежде чем мы сможем что-либо предпринять. Это не в нашей власти», – сказал Даниэль Бриэр.

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23 комментария
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А потом ещё в армию ему.
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Прозрачно намекнул, что при желании Матвей мог бы и расторгнуть/выкупить свой контракт, в Филе его ждут.
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Через два года он будет скорее всего никакой. Уже сейчас не очень. Зря пошел в СКА.
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Играя в условной Магнитке или Тракторе Матвей бы рос как игрок...
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Его надо хотя бы на год оставить в покое. Все эти движения, аренда, основа, фарм....Он сам не знает, где и как ему играть. Сочи, значит, Сочи. Но, там же давление постоянное от Ромы.
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Ответ Аризона Койотис
Не понимаю я, почему СКА не отпускает Мичкова. Ладно бы если бы сами его наигрывали, но и то - зачем, если его всё равно в будущих схемах клуба нет.
Рома-гений просто собиратель всего что блестит:)))
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Ответ A. Kolchak
Его надо хотя бы на год оставить в покое. Все эти движения, аренда, основа, фарм....Он сам не знает, где и как ему играть. Сочи, значит, Сочи. Но, там же давление постоянное от Ромы.
Да, тоже есть ощущение, что эта чехарда сбивает его карьерный ритм. Так можно охладеть к хоккею вцелом
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Ответ Антон Некрасов
Мы после ЦСКА с Федотовым все поняли и воочию увидели в какой стране мы живём и каким может быть смешным и противным одновременно управление клуба , которое сначала в армию отправляет насильно , после чего говорит , что на этого игрока наложено вето , что мол никогда он играть в ЦСКА не будет , а потом после дембеля снова забирает его , а потом снова выкидывает . Смачный смарч в фэйс всем причастным! И всем патриотам тоже
А после истории с Войновым американцы поняли какая у них страна. Сначала в тюрьму, потом говорят может простим, он приходит и ему говорят ты нам ну нужен. Вот это тоже позор.
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Будет как с Федотовым
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Не понимаю я, почему СКА не отпускает Мичкова. Ладно бы если бы сами его наигрывали, но и то - зачем, если его всё равно в будущих схемах клуба нет.
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Ответ dmitrysomov
Прозрачно намекнул, что при желании Матвей мог бы и расторгнуть/выкупить свой контракт, в Филе его ждут.
Стоило попробовать в этом году. Пример, Коваленко.
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Ответ amurseff03
Зачем ему это надо? За свой счёт выкупать контракт?
Филадельфия могла бы денег подкинуть на выкуп
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Ответ upuckuH
Почему бы им не поступить как ЦСКА с Федотовым ?)
Мы после ЦСКА с Федотовым все поняли и воочию увидели в какой стране мы живём и каким может быть смешным и противным одновременно управление клуба , которое сначала в армию отправляет насильно , после чего говорит , что на этого игрока наложено вето , что мол никогда он играть в ЦСКА не будет , а потом после дембеля снова забирает его , а потом снова выкидывает . Смачный смарч в фэйс всем причастным! И всем патриотам тоже
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Ответ Антон Некрасов
Мы после ЦСКА с Федотовым все поняли и воочию увидели в какой стране мы живём и каким может быть смешным и противным одновременно управление клуба , которое сначала в армию отправляет насильно , после чего говорит , что на этого игрока наложено вето , что мол никогда он играть в ЦСКА не будет , а потом после дембеля снова забирает его , а потом снова выкидывает . Смачный смарч в фэйс всем причастным! И всем патриотам тоже
Это армейский клуб, оле.нь! Иди в армию сам и потом поймёшь что к чему:) И так везде, оле.нь! ПО ЗАКОНУ! Думать надо до того, как с ведовственными клубами писаться! Возможно прокатит, а возможно и нет, и клуб имеет право, опять же ПО ЗАКОНУ.
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Ответ Антон Некрасов
Мы после ЦСКА с Федотовым все поняли и воочию увидели в какой стране мы живём и каким может быть смешным и противным одновременно управление клуба , которое сначала в армию отправляет насильно , после чего говорит , что на этого игрока наложено вето , что мол никогда он играть в ЦСКА не будет , а потом после дембеля снова забирает его , а потом снова выкидывает . Смачный смарч в фэйс всем причастным! И всем патриотам тоже
В России, ну по типу "все поняли и воочию увидели в какой стране мы живём" к сожалению свобода слова. И никто за вами, дураками, не следит. Написал бы ты подобные вещи на западном сайте - сразу в бан и под колпак:) Я реально тебе говорю:) Ну а тут вы можете резвиться как хотите, любители дудя:)
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Вот интересно, играя в СКА Мичкову удалось уже отслужить? Ему Федотов в пример или нет? 20 лет в этом году Матвею.
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Ответ Антон Некрасов
Мы после ЦСКА с Федотовым все поняли и воочию увидели в какой стране мы живём и каким может быть смешным и противным одновременно управление клуба , которое сначала в армию отправляет насильно , после чего говорит , что на этого игрока наложено вето , что мол никогда он играть в ЦСКА не будет , а потом после дембеля снова забирает его , а потом снова выкидывает . Смачный смарч в фэйс всем причастным! И всем патриотам тоже
что ты несёшь)
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