«Металлург» продлил контракт с вратарем Смолиным на 2 года

Теги Металлург Мг КХЛ Александр Смолин Хоккей

«Металлург» продлил контракт с голкипером Александром Смолиным.

Срок нового соглашения с 20-летним вратарем рассчитан до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2023/24 Александр Смолин дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

Всего в КХЛ в его активе 4 матча и 2 победы при 91,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,60.

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1 комментарий
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Очень своевременное подписание. А то бы Ротен попытался бы перехватить.😂
В следующем сезоне будут активнее Смолина в ворота ставить. По потенциалу и технике Смолин не хуже Набокова. С психологией небольшие проблемы. Но думаю решат и эту проблему. В следующий сезон Магнитка вступит с молодой, но сильной бригадой вратарей.
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