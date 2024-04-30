«Металлург» продлил контракт с вратарем Смолиным на 2 года
«Металлург» продлил контракт с голкипером Александром Смолиным.
Срок нового соглашения с 20-летним вратарем рассчитан до конца сезона-2025/26.
В сезоне-2023/24 Александр Смолин дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Всего в КХЛ в его активе 4 матча и 2 победы при 91,5% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,60.
В следующем сезоне будут активнее Смолина в ворота ставить. По потенциалу и технике Смолин не хуже Набокова. С психологией небольшие проблемы. Но думаю решат и эту проблему. В следующий сезон Магнитка вступит с молодой, но сильной бригадой вратарей.