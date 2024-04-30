Ротенберг о Гребенкине: «Есть сожаление, что Никита не продолжит развиваться в России. Но это его выбор, который нужно уважать. Только вперед!»

Теги Металлург Мг СКА Торонто НХЛ Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Сергей Толчинский Михаил Воробьев Никита Гребенкин сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что Никита Гребенкин перешел в «Торонто».

В сезоне-2023/24 Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

«Хочу пожелать удачи Никите Гребенкину в «Торонто». Это непростая организация, где не так легко заиграть, но Никита – талантливый парень, и я верю, что у него все получится.

Мы работали вместе с Никитой в сборной, он здорово показал себя на Кубке Первого канала, помог нашей команде выиграть важный турнир.

Могу сказать, что звено с Гребенкиным, Воробьевым и Толчинским на Кубке Первого канала было лучшим.

Конечно, есть сожаление, что Никита не продолжит развиваться в России, но это его выбор, который нужно уважать. Только вперед!» – написал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.

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3 комментария
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Никите успехов в НХЛ!
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А я рад что ты обломался)) Еще и Набоков тебе не достанется, ибо нефиг.
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Гребенкину только удачи успеха в НХЛ! Тем более такого типа игроки - а-ля Меттью Ткачак (Гребенкин сам говорил, что этот игрок ему по стилю импонирует) ценятся в НХЛ. Главное без травм! В любом случае, если не попрёт, сможет вернуться домой в Металлург. Там его всегда ждать будут.👏
Ну приятным бонусом является ещё и то, что не достался Ротену😂
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