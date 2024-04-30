Ротенберг о Гребенкине: «Есть сожаление, что Никита не продолжит развиваться в России. Но это его выбор, который нужно уважать. Только вперед!»

Роман Ротенберг высказался о том, что Никита Гребенкин перешел в «Торонто».

В сезоне-2023/24 Гребенкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе « ».

«Хочу пожелать удачи в « ». Это непростая организация, где не так легко заиграть, но Никита – талантливый парень, и я верю, что у него все получится.

Мы работали вместе с Никитой в сборной, он здорово показал себя на Кубке Первого канала, помог нашей команде выиграть важный турнир.

Могу сказать, что звено с Гребенкиным, и Толчинским на Кубке Первого канала было лучшим.

Конечно, есть сожаление, что Никита не продолжит развиваться в России, но это его выбор, который нужно уважать. Только вперед!» – написал главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг.