Никита Серебряков: «У меня контракт со СКА, о переезде за океан пока не думаю. Сейчас цель – Кубок Гагарина»
Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал о целях на сезон-2024/25.
Клуб уступил во втором раунде плей-офф «Автомобилисту» (1-4).
«Да, этот сезон получился смазанным. Но у СКА только одна цель – Кубок Гагарина. Будем работать, подготовимся. Думаю, что следующий сезон будет лучше.
У меня сейчас долгосрочный контракт со СКА, поэтому о переезде за океан пока не думаю. Я это даже пока в голову не брал. Сейчас для меня цель – Кубок Гагарина», – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.