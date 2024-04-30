Никита Серебряков: «У меня контракт со СКА, о переезде за океан пока не думаю. Сейчас цель – Кубок Гагарина»

Теги СКА НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Хоккей

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал о целях на сезон-2024/25.

Клуб уступил во втором раунде плей-офф «Автомобилисту» (1-4).

«Да, этот сезон получился смазанным. Но у СКА только одна цель – Кубок Гагарина. Будем работать, подготовимся. Думаю, что следующий сезон будет лучше.

У меня сейчас долгосрочный контракт со СКА, поэтому о переезде за океан пока не думаю. Я это даже пока в голову не брал. Сейчас для меня цель – Кубок Гагарина», – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.

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3 комментария
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Да куда тебе уже, в 28 лет
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Из СКА,скорее,есть шанс быть сосланным в другой клуб(и если это не фармы Витязь и Сочи,то ещё повезло)
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Никита это цель тебя может всю жизнь преследовать, пока в СКА тренер физкультурник. Так и постареть можно!
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