«Бостон» обменял Фредерика и Макса Джонса в «Эдмонтон» по итогам трехстороннего трейда с участием «Нью-Джерси»

«Бостон» обменял Трента Фредерика в «Эдмонтон» в сделке с участием «Нью-Джерси».

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ .

«Эдмонтон» получил в сделке форвардов Трента Фредерика , Макса Джонса и права на нападающего Петра Гаусера.

«Брюинс» получили от «Ойлерс» защитника Макса Ваннера, пик 2-го раунда драфта-2025 года (изначально принадлежал «Сент-Луису») и пик 4-го раунда драфта-2026.

Кроме того, «Бостон » сохранит у себя 50% кэпхита Фредерика (1,15 из 2,3 млн долларов, срок действия контракта 27-летнего игрока истекает летом).

«Нью-Джерси» учтет в своей ведомости еще 25% кэпхита игрока (575 тысяч). Таким образом, в ведомости «Ойлерс» кэпхит Трента также составит 575 тысяч.

В свою очередь, права на нападающего Шейна Лаченса перешли от «Эдмонтона» к «Нью-Джерси ».