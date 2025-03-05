«Бостон» обменял Фредерика и Макса Джонса в «Эдмонтон» по итогам трехстороннего трейда с участием «Нью-Джерси»
«Бостон» обменял Трента Фредерика в «Эдмонтон» в сделке с участием «Нью-Джерси».
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
«Эдмонтон» получил в сделке форвардов Трента Фредерика, Макса Джонса и права на нападающего Петра Гаусера.
«Брюинс» получили от «Ойлерс» защитника Макса Ваннера, пик 2-го раунда драфта-2025 года (изначально принадлежал «Сент-Луису») и пик 4-го раунда драфта-2026.
Кроме того, «Бостон» сохранит у себя 50% кэпхита Фредерика (1,15 из 2,3 млн долларов, срок действия контракта 27-летнего игрока истекает летом).
«Нью-Джерси» учтет в своей ведомости еще 25% кэпхита игрока (575 тысяч). Таким образом, в ведомости «Ойлерс» кэпхит Трента также составит 575 тысяч.
В свою очередь, права на нападающего Шейна Лаченса перешли от «Эдмонтона» к «Нью-Джерси».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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