Фетисов о натурализации: «Люди получают гражданство, отрабатывают контракт и уезжают на родину – это не по-спортивному. Лимит надо убирать, клубы и игроки будут сами решать»
Ранее стало известно, что американский форвард «Амура» получил российский паспорт.
«О чем это говорит? Значит, надо его отменять и не надо ничего выдумывать. Если человек хочет получить российское гражданство, он нормальный и адекватный и хочет жить здесь, чтобы просто получить контракт, то ради бога.
Для этого государство и занимается миграционной политикой. Тут оказались те люди, которые изъявили желание здесь жить, приносить пользу стране. С этой точки зрения никаких вопросов быть не может.
Но мы же видим, что происходит. Люди получают гражданство, отрабатывают контракт и уезжают к себе на родину. Но это тоже не совсем по-спортивному.
Я думаю, что здесь лимит на легионеров надо просто убирать, каждый клуб будет принимать решение не в пользу конъектуры, а того игрока, который полезен будет команде и сделает ее конкурентоспособной», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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