Воробьев после 2:3 от СКА: «Равная игра, но ЦСКА наказали 2 раза: в меньшинстве и в овертайме. Просветов начал кататься, но это неблизкий путь»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры против СКА.

Московский клуб проиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 ОТ.

– Равная игра. Разница была в том, что мы две шайбы пропустили в меньшинстве и ни одной не забили в большинстве. Два раза мы «упали». Один раз в меньшинстве нас наказали и один раз – в овертайме. Примерно так сегодня сложилась игра.

– Будут ли играть Галиев и Шартье?

– Будут играть ребята. У нас выпал Дроздов . Галиев , Шартье… будем думать, кого из них поставить.

– Ждете ли Просветова?

– Прежде всего, мы ждем Саморукова . Ваня Просветов начал кататься, но это неблизкий путь, – сказал Илья Воробьев .