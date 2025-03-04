Воробьев после 2:3 от СКА: «Равная игра, но ЦСКА наказали 2 раза: в меньшинстве и в овертайме. Просветов начал кататься, но это неблизкий путь»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры против СКА.
Московский клуб проиграл домашний матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 ОТ.
– Равная игра. Разница была в том, что мы две шайбы пропустили в меньшинстве и ни одной не забили в большинстве. Два раза мы «упали». Один раз в меньшинстве нас наказали и один раз – в овертайме. Примерно так сегодня сложилась игра.
– Будут ли играть Галиев и Шартье?
– Будут играть ребята. У нас выпал Дроздов. Галиев, Шартье… будем думать, кого из них поставить.
– Ждете ли Просветова?
– Прежде всего, мы ждем Саморукова. Ваня Просветов начал кататься, но это неблизкий путь, – сказал Илья Воробьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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