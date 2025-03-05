«Монреаль» продлил контракт с Эвансом на 4 года. Кэпхит – 2,85 млн долларов

«Монреаль» продлил контракт с Джейком Эвансом на 4 года.

Новое соглашение вступит в силу со следующего сезона. Средняя годовая зарплата 28-летнего форварда составит 2,85 млн долларов, общая сумма сделки – 11,4 млн.

Эванс мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля, из-за чего ходили слухи о его возможном обмене перед дедлайном. Теперь его будущее определено.

«Очень рад, что остаюсь здесь на ближайшие четыре года», – сказал Джейк Эванс .

В этом сезоне Эванс набрал 28 (12+16) очков при полезности «плюс 1» в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ . Всего за «Монреаль » он провел 329 матчей, набрав 120 (39+81) очков.

Кроме того, по данным Sportsnet, форварды «Канадиенс» Кристиан Дворак и Майкл Пеццетта, а также защитник Дэвид Савар могут быть обменяны в ближайшие дни.