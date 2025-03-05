Черкас о СКА: «Тренерский штаб готовится к плей-офф, команда набирает обороты. Некоторые удаления трудно объяснить, нужны более четкие определения от судей»

Сергей Черкас оценил победу СКА над ЦСКА (3:2 ОТ).

«Хочется поздравить петербургских армейских с победой и великолепной игрой с ЦСКА . Видно, что к плей-офф команда набирает обороты, от матча к матчу игра становится все лучше.

Даже в проигранных матчах с динамовцами Москвы и Минска было видно, что СКА выглядит очень прилично и недалек тот день, когда армейцы начнут побеждать.

Конечно, в игре с ЦСКА было видно, насколько солидно смотрятся петербуржцы. ЦСКА ведь находился на подъеме, и заметно, что тренерский штаб СКА готовит команду к плей-офф, команда выглядит все более уверенно.

Качество судейства? Есть моменты, которые трудно объяснить. За что тот или иной игрок удален? Мы уже неоднократно на это обращали внимание.

Конечно, прежде всего нужно думать об игре, но не говорить об этом нельзя. Хотелось бы, чтобы удаления, особенно на последних минутах матча, имели более четкие определения», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.