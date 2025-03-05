  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас о СКА: «Тренерский штаб готовится к плей-офф, команда набирает обороты. Некоторые удаления трудно объяснить, нужны более четкие определения от судей»
13

Черкас о СКА: «Тренерский штаб готовится к плей-офф, команда набирает обороты. Некоторые удаления трудно объяснить, нужны более четкие определения от судей»

Сергей Черкас оценил победу СКА над ЦСКА (3:2 ОТ).

«Хочется поздравить петербургских армейских с победой и великолепной игрой с ЦСКА. Видно, что к плей-офф команда набирает обороты, от матча к матчу игра становится все лучше.

Даже в проигранных матчах с динамовцами Москвы и Минска было видно, что СКА выглядит очень прилично и недалек тот день, когда армейцы начнут побеждать.

Конечно, в игре с ЦСКА было видно, насколько солидно смотрятся петербуржцы. ЦСКА ведь находился на подъеме, и заметно, что тренерский штаб СКА готовит команду к плей-офф, команда выглядит все более уверенно.

Качество судейства? Есть моменты, которые трудно объяснить. За что тот или иной игрок удален? Мы уже неоднократно на это обращали внимание.

Конечно, прежде всего нужно думать об игре, но не говорить об этом нельзя. Хотелось бы, чтобы удаления, особенно на последних минутах матча, имели более четкие определения», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoКХЛ
судьи
logoСКА
Сергей Черкас
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов может больше не сыграть в этом сезоне. СКА не разорвет контракт, а займется лечением форварда. Он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию («Матч ТВ»)
14827 февраля, 16:26
Черкас о СКА: «Ведущие форварды выбыли, но даже в таком составе армейцы одержали 4 победы подряд. Ничего удивительного, что на «Ак Барс» не хватило эмоций»
255 февраля, 14:32
КХЛ изменила правила блокировки и помехи. Если защитник толкнет форварда на вратаря, атакующий не будет наказан при попытке избежать контакта с голкипером
1929 января, 18:11
Главные новости
Роман Ротенберг: «Цель СКА – выручка 2 млрд рублей в этом сезоне, в 2011-м начинали с 53 млн. Благодаря «Зениту» у нас полные трибуны, футбольный клуб приучил болельщиков ходить на матчи»
1831 минуту назад
Посол РФ об отношении канадцев к Овечкину: «Большинство любит его. Есть прослойка, пишущая петиции – закрыть Александру въезд в Канаду, но всерьез это не воспринимается»
451 минуту назад
Участок автомагистрали, названный в честь Гретцки, требуют переименовать из-за дружбы Уэйна с Трампом. Петиция фаната «Эдмонтона» собрала 10 тысяч подписей за неделю
7сегодня, 16:45
КХЛ. «Спартак» принимает «Куньлунь», минское «Динамо» играет с «Ладой», «Ак Барс» против «Автомобилиста»
48сегодня, 16:32Live
Ротенберг поблагодарил «Россию 24» за сюжет о СКА: «Поговорили о причинах, почему клуб стал одним из лучших. Мы открыты для журналистов, которым интересно развитие хоккея»
42сегодня, 16:12
Премьер Онтарио поддержал Гретцки на фоне критики в его адрес из-за дружбы с Трампом, назвав Уэйна патриотом, который любит Канаду
6сегодня, 16:00
Агент Толчинского: «Сергею нужно больше терпения и доверия от Ротенберга – если тренера СКА что‑то не устраивает, надо это исправлять»
13сегодня, 15:42
Овечкин будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком после каждого гола до конца карьеры в НХЛ – суммы, равные общему числу заброшенных шайб
38сегодня, 15:14
Драйзайтль разделил с Мессье 4-е место по голам в истории «Эдмонтона». У них по 392 шайбы
12сегодня, 12:58
Овечкин о том, как получил клюшку Гретцки: «Он сказал: «Подарю, когда выиграешь Кубок Стэнли». Я выиграл и спросил его: «Где моя клюшка?»
25сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Флорида» выменяла Ванечека у «Сан-Хосе» на Патрика Джайлса. У голкипера 3 победы в 18 матчах при 88,2% отраженных бросков
28 минут назад
Голдобин и Морозов вне заявки «Спартака» на матч с «Куньлунем». Жамнов не выпускал форвардов в третьих периодах против СКА и «Авангарда»
2сегодня, 16:29
«Коламбус» продлил контракт с Оливером на 6 лет, кэпхит – 3 млн долларов. У форварда 12+9 в 61 матче, 11 драк и 113 минут штрафа в сезоне
3сегодня, 15:28
Батрак о перспективах минского «Динамо» в плей-офф: «Серьезная борьба во 2-м раунде и проход в полуфинал. Сейчас они играют лучше, чем половина команд»
3сегодня, 11:59
Серебряков про языковой барьер в «Авангарде»: «Клуб сделал уроки английского языка для хоккеистов, изучаем»
8сегодня, 10:59
Плющев о возможной серии ЦСКА – СКА в 1-м раунде: «Это не худший вариант для них. «Динамо» – опасный соперник, «Спартак» непредсказуем. На Западе все очень плотно»
2сегодня, 10:45
Иосиф Пригожин о рекордах: «Горжусь Овечкиным! По ночам мониторю новости, когда он играет. Если у Дзюбы будет возможность стать первым, я только за. За успехом стоит тяжелый труд»
29сегодня, 09:59
Хайруллин о плей-офф: «СКА процентов на 80 готов. Всегда есть в чем добавлять»
4сегодня, 09:48
Валиева посетила матч КХЛ между ЦСКА и СКА
22сегодня, 09:39
Пашков о паспорте РФ Гальченюка: «Клубы это не от хорошей жизни делают, думаю. Это единственный способ обойти лимит на легионеров и заткнуть дыру в составе»
3сегодня, 08:59