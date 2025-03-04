Козырев после 0:5 от «Локомотива»: «Северсталь» могла зацепиться за игру, но не реализовала моменты. Мы и «Динамо» победить не можем в этом сезоне»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Локомотивом».

Клуб из Череповца потерпел разгромное поражение в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:5.

– «Локомотив» – та команда, которой нельзя давать преимущество с самого начала, мы, увы, с этим не справились. Был момент, когда могли зацепиться за игру, но не реализовали моменты, которые создали.

– Три поражения от «Локомотива» в сезоне. Можно говорить, что это самый неудобный соперник для вас?

– Нет, мы и «Динамо » победить не можем, и «Локомотив». Хотя у ярославцев два матча в прошлом году выиграли, но в этом не получилось, к сожалению, – сказал Андрей Козырев .