Козырев после 0:5 от «Локомотива»: «Северсталь» могла зацепиться за игру, но не реализовала моменты. Мы и «Динамо» победить не можем в этом сезоне»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Локомотивом».
Клуб из Череповца потерпел разгромное поражение в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:5.
– «Локомотив» – та команда, которой нельзя давать преимущество с самого начала, мы, увы, с этим не справились. Был момент, когда могли зацепиться за игру, но не реализовали моменты, которые создали.
– Три поражения от «Локомотива» в сезоне. Можно говорить, что это самый неудобный соперник для вас?
– Нет, мы и «Динамо» победить не можем, и «Локомотив». Хотя у ярославцев два матча в прошлом году выиграли, но в этом не получилось, к сожалению, – сказал Андрей Козырев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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