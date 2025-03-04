«Вашингтон» показал разминочную форму, созданную в честь 50-летия клуба – с орлом и цветками сакуры на джерси

«Вашингтон» представил форму, украшенную вышивкой с цветками сакуры.

Выпуск формы приурочен к 50-летию клуба. Спереди на джерси изображен «кричащий орел», также свитеры украшены цветками сакуры.

Игроки «Кэпиталс» наденут новую форму, созданную художницей Тейлор Кампа Олсон, перед матчем с «Детройтом» 19 марта.

Кроме того, «Вашингтон » проведет онлайн-аукцион подписанных джерси и шайб, а вырученные средства направит в фонд Monumental Sports & Entertainment.

Кроме того, «Кэпиталс» выпустят коллекцию одежды и аксессуаров с новым дизайном, которая в скором времени появится в продаже в клубных магазинах.

Фото: washingtonpost.com

Изображение: кадр из видео в соцсети «Вашингтона».