«Вашингтон» показал разминочную форму, созданную в честь 50-летия клуба – с орлом и цветками сакуры на джерси
«Вашингтон» представил форму, украшенную вышивкой с цветками сакуры.
Выпуск формы приурочен к 50-летию клуба. Спереди на джерси изображен «кричащий орел», также свитеры украшены цветками сакуры.
Игроки «Кэпиталс» наденут новую форму, созданную художницей Тейлор Кампа Олсон, перед матчем с «Детройтом» 19 марта.
Кроме того, «Вашингтон» проведет онлайн-аукцион подписанных джерси и шайб, а вырученные средства направит в фонд Monumental Sports & Entertainment.
Кроме того, «Кэпиталс» выпустят коллекцию одежды и аксессуаров с новым дизайном, которая в скором времени появится в продаже в клубных магазинах.
Фото: washingtonpost.com
Изображение: кадр из видео в соцсети «Вашингтона».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Washington Post
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