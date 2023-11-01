Хабаров о Мозякине в штабе «Металлурга»: «Он легенда клуба, КХЛ и российского хоккея. Однозначно добавил нам эмоций»

Макар Хабаров оценил приход Сергея Мозякина в тренерский штаб «Металлурга».

Защитник « » высказался после победы над «Барысом» (3:2).

– Как команда восприняла появление в тренерском штабе?

– Конечно, положительно. Сергей Валерьевич – легенда клуба, и российского хоккея. Однозначно добавил нам эмоций.

– Что он советовал на лавке?

– Я не слушал, он работает с нападающими, у нас все роли распределены.

– Что Сергей Валерьевич может дать команде?

– Опыт, знания, может просто заряжать своим присутствием, – сказал .