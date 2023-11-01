Хабаров о Мозякине в штабе «Металлурга»: «Он легенда клуба, КХЛ и российского хоккея. Однозначно добавил нам эмоций»

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ Макар Хабаров Хоккей

Макар Хабаров оценил приход Сергея Мозякина в тренерский штаб «Металлурга».

Защитник «Металлурга» высказался после победы над «Барысом» (3:2). 

– Как команда восприняла появление Сергея Мозякина в тренерском штабе?

– Конечно, положительно. Сергей Валерьевич – легенда клуба, КХЛ и российского хоккея. Однозначно добавил нам эмоций.

– Что он советовал на лавке?

– Я не слушал, он работает с нападающими, у нас все роли распределены.

– Что Сергей Валерьевич может дать команде?

– Опыт, знания, может просто заряжать своим присутствием, – сказал Макар Хабаров.

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