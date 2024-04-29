Сергей Самсонов о вылете «Вашингтона»: «Овечкин играет не так интенсивно, как раньше. Он пробовал действовать жестко, чтобы взбодрить команду»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Сергей Самсонов Александр Овечкин НХЛ ТАСС Хоккей

Сергей Самсонов поделился мнением об игре Александра Овечкина в плей-офф.

«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде (0-4 в серии, 2:4 в четвертом матче). 

Российский форвард впервые в карьере завершил плей-офф без набранных очков. За 4 игры он нанес 5 бросков в створ ворот. 

«Александр Овечкин играет не так интенсивно, как раньше. И плей-офф заставляет тебя играть еще на темп выше, без вопросов. Но если пройтись по нападающим «Вашингтона», никто из них не выдал идеальный плей-офф.

Нападающие в равных составах забили всего две шайбы. Из последних восьми попыток в большинстве – ноль забитых голов, любой команде с такими цифрами невозможно выиграть серию. Поэтому не хватило усилий всей команды.

Моментами Овечкин смотрелся неплохо, в начале игры попробовал сыграть в жесткий хоккей, чтобы взбодрить команду. Думаю, если бы большинство действовало лучше, он бы сказал свое слово», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

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4 комментария
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Ответ Pink Floyd1276
Самсонову бы о своей серии думать - а это другое(й).
Это другой Самсонов - нападающий. Он карьеру завершил. И тот Самсонов, который сейчас играет за Торонто - Илья Самсонов.
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"не так интенсивно, как раньше"

угу записали, ещё одно объяснение заминочки.
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Да просто всему свое время. Пик этого состава Вашингтона как команды уже пройден. Клубу необходима перестройка. Этот состав и так прыгнул выше головы, выйдя в плей-офф.
Овечкину в следующей регулярке добить последнюю цель - стать лучшим снайпером в истории НХЛ и дальше помогать клубу в развитии. При должном менеджменте Вашингтон вернётся в число топ команд, претендующих на Кубок Стенли, через 5-6 лет.
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