Сергей Самсонов о вылете «Вашингтона»: «Овечкин играет не так интенсивно, как раньше. Он пробовал действовать жестко, чтобы взбодрить команду»

Сергей Самсонов поделился мнением об игре Александра Овечкина в плей-офф.

«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде (0-4 в серии, 2:4 в четвертом матче).

Российский форвард впервые в карьере завершил плей-офф без набранных очков. За 4 игры он нанес 5 бросков в створ ворот.

«Александр Овечкин играет не так интенсивно, как раньше. И плей-офф заставляет тебя играть еще на темп выше, без вопросов. Но если пройтись по нападающим «Вашингтона», никто из них не выдал идеальный плей-офф.

Нападающие в равных составах забили всего две шайбы. Из последних восьми попыток в большинстве – ноль забитых голов, любой команде с такими цифрами невозможно выиграть серию. Поэтому не хватило усилий всей команды.

Моментами Овечкин смотрелся неплохо, в начале игры попробовал сыграть в жесткий хоккей, чтобы взбодрить команду. Думаю, если бы большинство действовало лучше, он бы сказал свое слово», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.